Dikili’de Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika
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Dikili’de Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

29.06.2026 17:09
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İzmir Dikili'de ziraat arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı, ekipler müdahale ediyor.

(İZMİR) - İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde ziraat arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde bugün saat 14.05'te ziraat arazisinde başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Yangına ilk müdahale saat 14.10'da gerçekleştirildi. Yangına, Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz, 4 dozer ve çok sayıda ekip müdahalede bulunuluyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmaları sürüyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ormana, Dikili, İzmir, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dikili’de Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serdar Baycan Serdar Baycan:
    Ya bu hava sıcaklığında yangınlar hiç bitmeyecek gibi geliyor bende Çandarlı yakınlarında bir arkadaşım var umarım yoksa da sorun yok Neyse ekipler işini yapıyor yeterince 0 0 Yanıtla
  • Aydemir Kurt Aydemir Kurt:
    Çandarlı'da yine yangın çıktı Ne zaman bu sorunları çözeceğiz Ekiplerimiz çok iyi çalışıyor ama halkın da bilinç sahibi olması gerekir yangın çıkmasını önlemek için 0 0 Yanıtla
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