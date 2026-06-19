İzmir'de bozuk yol isyan ettirdi, vatandaş çileyi duvarlara yazdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de bozuk yol isyan ettirdi, vatandaş çileyi duvarlara yazdı

İzmir\'de bozuk yol isyan ettirdi, vatandaş çileyi duvarlara yazdı
19.06.2026 14:26  Güncelleme: 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Dikili ilçesinde yıllardır asfaltlanmayan ve köstebek yuvasına dönen bağlantı yolu, vatandaşları çileden çıkardı. Tepkilerini yol kenarındaki duvarlara yazdıkları yazılarla gösteren bölge sakinleri, silinen yazıların yerine yenilerini yazarak yetkililere tepki gösterdi.

İzmir'in Dikili ilçesinde yıllardır asfaltlanmayan ve köstebek yuvasına dönen bağlantı yolu, vatandaşları çileden çıkardı. Tepkilerini yol kenarındaki duvarlara yazdıkları yazılarla gösteren bölge sakinleri, silinen yazıların yerine yenilerini yazarak yetkililere tepki gösterdi.

Dikili ilçesine bağlı Çandarlı ile Denizköy mahalleleri arasındaki güzergahta yıllardır çözülemeyen çukur ve bozuk zemin sorunu vatandaşların sabrını taşırdı. Her seçim döneminde yetkililer tarafından asfalt sözü verildiğini belirten bölge halkı, aradan geçen yaklaşık 8 yıla rağmen yolda herhangi bir çalışma yapılmamasına isyan etti. Özellikle yaz aylarında turizm sezonunun başlamasıyla birlikte yoğun olarak kullanılan yolda oluşan derin çukurlar sürücülere zor anlar yaşatırken, bozuk zeminin araçlarda maddi hasara yol açtığı ve trafik güvenliğini tehlikeye attığı ifade edildi.

Belediye sildi, vatandaşlar yenisini yazdı

Yaşanan ulaşım çilesine dikkat çekmek isteyen vatandaşlar, tepkilerini yol kenarındaki istinat duvarlarına sprey boyayla yazılar yazarak gösterdi. Duvarlara yazılan "Yolunu Seveyim Adil" şeklindeki mesajın, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'e yönelik bir gönderme olduğu öne sürüldü. İddiaya göre söz konusu yazılar kısa süre içerisinde belediye ekipleri tarafından silindi. Ancak yolun yapılmamasına tepkili olan vatandaşlar, yazıların silinmesinin ardından aynı bölgeye bu kez "İbret Caddesi" yazarak eylemlerini sürdürdü. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Belediye, Ulaşım, Dikili, İzmir, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de bozuk yol isyan ettirdi, vatandaş çileyi duvarlara yazdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran’dan çok daha rahatsız edici İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran'dan çok daha rahatsız edici
Düğün hazırlığı yapan sağlık çalışanı Esra, kazada hayatını kaybetti olay kamerada Düğün hazırlığı yapan sağlık çalışanı Esra, kazada hayatını kaybetti; olay kamerada
İsmail Kartal telefonla aradı Fenerbahçe’de şimdi de Dusan Tadic sürprizi İsmail Kartal telefonla aradı! Fenerbahçe'de şimdi de Dusan Tadic sürprizi
Türkiye’nin ağlarken tanıdığı minik taraftarımız Paraguay maçından umutlu Türkiye'nin ağlarken tanıdığı minik taraftarımız Paraguay maçından umutlu
Fildişi Sahili’ne tarihi maç öncesi şok Wahi’yi ülkeye almadılar Fildişi Sahili'ne tarihi maç öncesi şok! Wahi'yi ülkeye almadılar
İBB davasında 9 sanık için tahliye kararı İBB davasında 9 sanık için tahliye kararı

15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na eleştiri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiri
14:56
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı 31 Temmuz’a kadar ücretsiz olacak
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak
14:42
Oyuncu Ece İrtem’in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
14:37
Görüntü Alanya’dan Restorandaki “dans“ şovu büyük tartışma yarattı
Görüntü Alanya'dan! Restorandaki "dans" şovu büyük tartışma yarattı
13:01
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek Bakan Çiftçi’den valiliklere genelge
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge
12:22
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 15:25:06. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de bozuk yol isyan ettirdi, vatandaş çileyi duvarlara yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.