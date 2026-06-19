İzmir\'de bozuk yol isyan ettirdi, vatandaş çileyi duvarlara yazdı

İzmir'in Dikili ilçesinde yıllardır asfaltlanmayan ve köstebek yuvasına dönen bağlantı yolu, vatandaşları çileden çıkardı. Tepkilerini yol kenarındaki duvarlara yazdıkları yazılarla gösteren bölge sakinleri, silinen yazıların yerine yenilerini yazarak yetkililere tepki gösterdi.

Dikili ilçesine bağlı Çandarlı ile Denizköy mahalleleri arasındaki güzergahta yıllardır çözülemeyen çukur ve bozuk zemin sorunu vatandaşların sabrını taşırdı. Her seçim döneminde yetkililer tarafından asfalt sözü verildiğini belirten bölge halkı, aradan geçen yaklaşık 8 yıla rağmen yolda herhangi bir çalışma yapılmamasına isyan etti. Özellikle yaz aylarında turizm sezonunun başlamasıyla birlikte yoğun olarak kullanılan yolda oluşan derin çukurlar sürücülere zor anlar yaşatırken, bozuk zeminin araçlarda maddi hasara yol açtığı ve trafik güvenliğini tehlikeye attığı ifade edildi.

Belediye sildi, vatandaşlar yenisini yazdı

Yaşanan ulaşım çilesine dikkat çekmek isteyen vatandaşlar, tepkilerini yol kenarındaki istinat duvarlarına sprey boyayla yazılar yazarak gösterdi. Duvarlara yazılan "Yolunu Seveyim Adil" şeklindeki mesajın, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'e yönelik bir gönderme olduğu öne sürüldü. İddiaya göre söz konusu yazılar kısa süre içerisinde belediye ekipleri tarafından silindi. Ancak yolun yapılmamasına tepkili olan vatandaşlar, yazıların silinmesinin ardından aynı bölgeye bu kez "İbret Caddesi" yazarak eylemlerini sürdürdü. - İZMİR