Dikili-Midilli Seferleri 16 Mayıs 2025'te Başlıyor - Son Dakika
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Yerel

Dikili-Midilli Seferleri 16 Mayıs 2025'te Başlıyor

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün girişimleriyle, Dikili ve Midilli arasında deniz seferleri 16 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak. Hızlı katamaranlarla gerçekleştirilecek seferler, Ege'nin iki yakasını birleştirerek bölgeye ekonomik ve kültürel fayda sağlamayı hedefliyor.

03.01.2025 12:32  Güncelleme: 13:17
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(İZMİR)- Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün girişimleri ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) iş birliğiyle Dikili-Midilli seferleri, 16 Mayıs 2025 Cuma günü başlıyor.

Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün girişimleri ile Dikili-Midilli seferleri başlıyor. 16 Mayıs 2025 Cuma günü gerçekleşecek ilk seferde, saat 08.00'de Dikili Limanı'ndan hareket edecek deniz otobüsü, aynı gün saat 18.00'de Midilli Limanı'ndan dönüş yapacak. Hızlı katamaranlar sayesinde Dikili ile Midilli arasındaki ulaşım  30 dakika sürecek. Vatandaşlar, 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren İDO internet adresinden bilet satın alabilecek ve sefer tarihleriyle ilgili detaylı bilgi edinebilecek.

"Bölge halkına hem ekonomik hem de kültürel anlamda fayda sağlayacak"

Dikili-Midilli seferlerinin başlamasından duyduğu mutluluğu dile getiren Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Yoğun çabalarımız sonucunda Dikili-Midilli seferlerini 16 Mayıs 2025'te başlatıyoruz. Yakın zamanda İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) yönetim kurulu ile birlikte Midilli Adası'nda Kuzey Ege Bölge Valisi ve Midilli Belediye Başkanı'nı ziyaret etmiştik. Karşılıklı iş birliği konusunda verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Ege'nin iki yakasını birleştiren bu yeni ulaşım hizmeti, bölge halkına hem ekonomik hem de kültürel anlamda fayda sağlayacak. Ege'nin iki yakası için de hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

Adil Kırgöz, Belediye, Politika, Ekonomi, Dikili, Ulaşım, Turizm, Yerel, Ege, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dikili-Midilli Seferleri 16 Mayıs 2025'te Başlıyor - Son Dakika

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