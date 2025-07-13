Dil Uygulamasıyla Aşk: Büşra ve Jihwan'ın Hikayesi - Son Dakika
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Dil Uygulamasıyla Aşk: Büşra ve Jihwan'ın Hikayesi

Dil Uygulamasıyla Aşk: Büşra ve Jihwan\'ın Hikayesi
13.07.2025 21:22
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Büşra Metin, dil uygulamasında tanıştığı Jihwan Lee ile evlenip Güney Kore'ye taşındı.

Düzce'de dil öğrenmek için telefonuna indirdiği uygulamada tanıştığı Güney Koreli Jihwan Lee ile evlenen Büşra Metin, 8 bin kilometre uzaklıktaki Güney Kore'ye taşınarak, hayatını orada sürdürmeye başladı.

Yabancı dil öğrenmek isteyen Büşra Metin'in (24) telefonuna indirdiği uygulama hayatını değiştirdi. İngilizce ve Korece öğrenmek isteyen Metin, bu uygulamada Güney Koreli Jihwan Lee (33) ile tanıştı. Yaklaşık 3 ay boyunca birbirlerine kendi dillerini öğreten çift, zamanla daha da yakınlaştı. Büşra Metin, Güney Kore'ye giderek Jihwan Lee ve ailesiyle tanıştı. İki hafta Güney Kore'de kalan Metin, bu süre sonunda Lee ile sevgili oldu ve Düzce'ye geri döndü. Ardından Jihwan Lee, sevgilisinin ailesiyle tanışmak için Türkiye'ye geldi ve çift evlenme kararı aldı. Ailelerin de onay vermesiyle çift Güney Kore'de dünyaevine girdi.

Liseden mezun olduktan sonra dil öğrenmek için indirdiği uygulama ile hayatı değişen Büşra Metin Lee, "Bizim görüşmemiz de uygulama üzerinden oldu. Ben orada dil öğreniyordum. Jihwan ile orada tanıştık ve beni sosyal medyadan ekledi. Sonra kendisiyle konuşmaya başladık ve aradan geçen zaman içerisinde sevgili olduk. Kendisiyle anlaşmak için daha çok İngilizce konuşuyoruz. Ben ona Türkçe'yi öğretiyorum. Bazı bildiği kelimeler var" dedi.

Büşra Metin Lee, "3. ayımızda beni ailesiyle tanıştırmak istedi ve Güney Kore'ye geldim. Ailesiyle 2 hafta kaldım ve aynı Türkiye'deki gibi beni çok iyi ağırladılar. İlişkimiz daha da ciddi oldu. Ailesi beni çok sevdi. Jihwan, daha sonra Türkiye'ye gelip ailemle tanıştıktan sonra bana evlenme teklifi etti. Yeni evlendik" ifadelerini kullandı.

"Türk erkekleri kötü değil"

Güney Koreli biriyle evlenmesi hakkında da konuşan Metin Lee, şu ifadeleri kullandı:

"Türk erkekleri kötü değil ama hepsi de iyi değil. Duygusal olarak ben ona bağlandım. Çok iyi bir insan Jihwan. Her zaman bana yardımcı oluyor. Aynı zamanda çok romantik birisi. Ben yemek yapmasını bilmiyorum. Şu anda kayınvalidemin evinde kalıyorum. Bana Korece öğretiyorlar ve bana Kore yemeklerinin nasıl yapıldığını gösteriyorlar. Kore'de ilerleyen süreçlerde çalışmak istiyorum. Burada evli çiftlerin yabancı eşlerine okul için kurs veriyorlar. İş kursu, dil kursu gibi. Onlara gidip staj göreceğim. En başta geldiğim zaman 3 ay kalıp kurslara gittim. O zamanlar Kore benim hayalimdi. Annem, babam ve kardeşim Güney Kore'ye gelmeyi düşünüyorlar. Ben Kore'de düğün yapacağım zaman hepsi geldi zaten."

"Büşra benim için şanstı"

Büşra ile evlendiği için mutlu olduğunu belirten Jihwan Lee ise, "Ne yazık ki Türkçe konuşmayı bilmiyorum ama gerçekten Türkçe öğrenmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ben 33 yaşındayım ama karım 24 yaşında. Aramızda 8 yaş var ama biz birbirimizi çok seviyoruz. Evlendiğimiz için çok mutluyuz. Birkaç gün önce bütün evlilik işlemlerimizi bitirdik. Bu yüzden şimdi çok mutluyum. Büşra benim için şanstı ve o şansı çok iyi değerlendirdim" şeklinde konuştu.

Güney Kore'de yaşayan çiftin henüz yeni doğan bir erkek çocukları da bulunuyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dil Uygulamasıyla Aşk: Büşra ve Jihwan'ın Hikayesi - Son Dakika

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