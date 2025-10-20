Dile Getir Projesi Başladı

TÜBİTAK desteğiyle yürütülen "Dile Getir" projesi, Biruni Üniversitesi'nin akademik bilgisini toplumsal faydaya dönüştürüyor. Proje, devlet himayesindeki çocukların dil gelişimine katkı sağlamayı ve sürdürülebilir bir farkındalık modeli oluşturmayı amaçlıyor.

Biruni Üniversitesi, devlet himayesindeki çocukların dil ve konuşma gelişim ihtiyaçlarına yönelik bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. TÜBİTAK tarafından 4008 - Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları kapsamında desteklenen "Dile Getir: Devlet Himayesindeki Çocukların Dil ve Konuşma Gelişim İhtiyaçlarının Tespiti ile Bakım Verenlere Yönelik Bir Destek Eğitimi Programı" projesi, hem çocukların iletişim becerilerini güçlendirmeyi hem de bakım verenlerin bu süreçteki bilgi ve farkındalığını artırmayı hedefliyor.

14 Ekim 2025 tarihinde Biruni Üniversitesi'nde gerçekleştirilen çalıştayda bakım verenler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, çocuk gelişimi uzmanları, dil ve konuşma terapistleri ile kurum yöneticileri bir araya geldi. Çok paydaşlı oturumlarda, çocukların dil ve konuşma gelişiminde karşılaşılan güçlükler, mevcut sistemin güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken alanlar ele alındı.

"Çalıştay çıktıları bildiri kitapçığında toplandı"

Projenin yürütücülüğünü üstlenen Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Dilber Kaçar Kütükçü, beş paralel oturumda yürütülen tartışmalarda, sahaya doğrudan uygulanabilir pratik öneriler geliştirildiğini aktardı. Çalıştay çıktılarının bir bildiri kitapçığında toplanarak paydaşlarla paylaşılacağını açıklandı.

"Çocukların ihtiyaçlarını dile getirmeyi amaçlıyoruz"

Projenin amacından söz eden Dr. Öğr. Üyesi Dilber Kaçar Kütükçü, "Dile Getir projesi iki anlamı birden taşıyor. Bir yandan çocukların ihtiyaçlarını görünür kılmayı, onları 'dile getirmeyi' amaçlıyoruz. Diğer yandan da çocukların kendi duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını daha iyi ifade edebilmelerini destekliyoruz. Çünkü bir çocuğun kendini ifade edebilmesi, onun dünyayla kurduğu bağın temelini oluşturur" dedi.

"Altı haftalık grup eğitimleri planlıyoruz"

Çalıştayın ardından bakım verenlere yönelik eğitimlerin başlayacağını belirten Dr. Öğr. Üyesi Dilber Kaçar Kütükçü, "Eğitimlerde dil ve konuşma bozukluklarının tanınması, risk göstergeleri, eşlik eden güçlükler ve günlük rutinlerde dil öğretimini destekleyen doğal stratejiler üzerinde duracağız. Ardından, dil ve konuşma güçlüğü olan çocuklarla çalışan seçili bakım verenlerle altı haftalık grup eğitimleri planlıyoruz. Son aşamada proje bulguları, seminerler ve bir kitapçık aracılığıyla daha geniş bir kitleyle paylaşılacak" diye konuştu.

"Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir dönüşümü tesis etmeyi hedefliyoruz"

Dr. Kaçar Kütükçü, projenin uzun vadeli hedefinin "her çocuğun anlaşıldığı ve kendini ifade edebildiği bir ortamın güçlenmesine katkı sunmak" olduğunu vurgulayarak, "Bu proje, akademik bilgiyle saha deneyimini buluşturuyor. Amacımız, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir dönüşümün temelini atmak" dedi. - İSTANBUL