Dilovası\'nda Engelliler Haftası Programı Coşkuyla Kutlandı

Dilovası Belediyesi, DENAD, Canan Yıldırım ve Yeni Dünya Rehabilitasyon Merkezleri iş birliğiyle Engelliler Haftası kapsamında anlamlı bir program düzenledi. Programa katılan vatandaşlar, özel bireylerin sergilediği gösterilerle duygusal ve coşkulu anlar yaşadı.

Geçtiğimiz yıl programda İstiklal Marşı'nın ilk 5 kıtasını ezbere okuyan 7 yaşındaki Yiğit Ali, bu yıl gösterdiği gelişimle İstiklal Marşı'nı tamamını ezbere okuyarak büyük alkış aldı. Dilovası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü dans grubunun sahnelediği gösteriler izleyicilerden tam not alırken, DENAD öğrencilerinin şiir performansları programa renk kattı.

Programda konuşan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, her zaman engelli bireylerin yanında olduklarını vurgulayarak, "Bu tür anlamlı programların artarak devam etmesi için elimizden geleni yapacağız. Engelli kardeşlerimizin azmi ve başarısı hepimize örnek oluyor" dedi. - KOCAELİ