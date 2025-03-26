Dilovası'nda İhtiyaç Sahibi 3 Bin Çocuğa Bayramlık Kıyafet Dağıtıldı - Son Dakika
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Yerel

Dilovası'nda İhtiyaç Sahibi 3 Bin Çocuğa Bayramlık Kıyafet Dağıtıldı

Dilovası\'nda İhtiyaç Sahibi 3 Bin Çocuğa Bayramlık Kıyafet Dağıtıldı

Dilovası Belediyesi ve Kızılay iş birliğiyle gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi, yetim ve öksüz toplam 3 bin çocuğa bayramlık kıyafet verildi. Proje, çocukların bayram sevincini paylaşmayı hedefliyor.

26.03.2025 16:42  Güncelleme: 16:44
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Dilovası'nda ihtiyaç sahibi, yetim ve öksüz olmak üzere toplam 3 bin çocuğa bayramlık kıyafet verildi.

Dilovası Belediyesi ve Kızılay Dilovası Şubesi iş birliğiyle gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurulan "İyilik Mağazası" ile ilçede yaşayan 3 bin çocuk bayramlık kıyafetlerine kavuştu. Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Dilovası Kızılay Şube binasında açılan İyilik Mağazası'nı gezdi. İyiliği büyütüyoruz sloganı ile çalışıyoruz diyen Kızılay Dilovası Şube Başkanı Ahmet Kaya, "Dilovası Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı projede, evlatlarımızın bayram sevincine ortak olduk. Yetim ve öksüz çocuklarımıza öncelik vererek, bayramın getirdiği neşeyi ve umudu onlarla paylaşmak bizim için büyük onur. Kızılay olarak, her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya, iyiliği büyütmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki paylaşmak en büyük zenginliktir. Bu projeye katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

" Ramazan Bayramı'nın ruhunu hep birlikte en güzel şekilde yaşamanın sevincini paylaşıyoruz"

Yapılan yardımların toplumda daha geniş kesime ulaşmasını hedeflediklerini belirten Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, "Ramazan Bayramı'nın ruhunu hep birlikte en güzel şekilde yaşamanın sevincini paylaşıyoruz. Bayram, paylaşma ve dayanışmadır. Biz de Dilovası Belediyesi olarak her zaman halkımızın, özellikle de çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kızılay Dilovası Şubesi ile gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı projede, evladımıza bayramlık kıyafetlerini ulaştırdık. En büyük arzumuz çocuklarımızın yüzünü güldürmek, bayramı bayram gibi yaşamalarını sağlamaktır. Onların mutluluğu bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. Bu vesileyle projeye emek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum. Dilovası'nı daha yaşanabilir, daha mutlu ilçe haline getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dilovası'nda İhtiyaç Sahibi 3 Bin Çocuğa Bayramlık Kıyafet Dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dilovası'nda İhtiyaç Sahibi 3 Bin Çocuğa Bayramlık Kıyafet Dağıtıldı - Son Dakika
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