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Din Görevlileri Derneği Genel Kurulu

Din Görevlileri Derneği Genel Kurulu

Emrullah Kaçar, Erzurum Din Görevlileri Derneği'nin başkanlığına yeniden seçildi.

05.05.2025 09:49
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Erzurum Din Görevlileri Derneği 23. Olağan Genel Kurulu geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Emrullah Kaça yeniden başkanlığa seçildi.

Erzurum Din Görevlileri Derneği'nin 23. Olağan Genel Kurulu, dernek binasında yoğun katılımla gerçekleştirildi. Genel kurulda, Ulu Cami İmam Hatibi ve mevcut başkan Emrullah Kaçar, yeniden aday olduğu başkanlık seçiminde güven tazeleyerek bir kez daha göreve seçildi.

Toplantı, Başkan Emrullah Kaçar'ın selamlama konuşmasıyla başladı. Katılımcılara birlik ve beraberlik mesajları veren Kaçar, din görevlilerinin toplumsal sorumluluklarına dikkat çekerek güçlü bir dayanışma vurgusu yaptı. Kurulun divan başkanlığını yürüten Ulu Cami İmam Hatibi Abdulkadir Düzenli ise, genel kurul süreci ve işleyişine ilişkin bilgileri delegelerle paylaştı. Seçim bölümüne geçildiğinde, tek aday olarak gösterilen Emrullah Kaçar, üyelerin tam desteğini alarak dördüncü kez başkanlığa seçildi. Büyük bir coşku içinde geçen seçim sonrası teşekkür konuşması yapan Kaçar, din görevlilerinin haklarını her zaman savunmaya devam edeceğini ve kendilerine her daim destek olmaktan onur duyacağını ifade etti. Konuşma, salondaki katılımcılar tarafından alkışlarla karşılandı.

Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Başkan: Emrullah Kaçar. Yönetim Kurulu Üyeleri: Hikmet Daştan, İdris Arasoğlu, Ahmet Akçay ve Hikmetullah Doğan. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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