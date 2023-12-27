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Dinar'da afet bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Dinar'da afet bilgilendirme toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Kaymakam Kemal Duru ve İl AFAD Müdürü Mehmet Buldan'ın katılımıyla kamu kurumları ve muhtarlara yönelik afet ve acil durumlarla ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda geçmişte yaşanan afetlerden bahsedilerek alınması gereken tedbirler ve günümüzde uygulanan afet yönetim sistemi hakkında bilgi verildi.

Dinar\'da afet bilgilendirme toplantısı yapıldı
27.12.2023 - 11:09,
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kamu kurum ve kuruluşları ile muhtarlara yönelik afet ve acil durumlarla ilgili bilgilendirme toplantısı Kaymakam Kemal Duru ve İl AFAD Müdürü Mehmet Buldan'ın katılımı ile gerçekleşti.

Toplantıda Buldan, Dinar ilçesinde geçmişte yaşanan afetlerden bahsederek alınması gereken tedbirler ile günümüzde uygulanan afet yönetim sistemi ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden çıkarılması gereken derslerden bahsetti. Toplantıda ayrıca, İl AFAD Müdürlüğümüz personeli Şef Ramazan Yılmaz tarafından Dinar ilçe afet planı hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Buldan, toplantı sonrası Kaymakam Kemal Duru'yu makamında ziyaret ederek ilçede arama kurtarmaya yönelik gönüllü bir arama kurtarma ekibi kurulması konusunda görüş alış verişinde bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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