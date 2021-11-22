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Diş Hekimleri Eskişehir'de günlerini kutladı - Son Dakika

Diş Hekimleri Eskişehir'de günlerini kutladı

22.11.2021 13:01
Diş Hekimleri Eskişehir'de günlerini kutladı

Eskişehir'de 'Diş Hekimleri Günü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası' olarak kutlanan diş hekimliği mesleğinin bilimselliğe yönelişinin 113'üncü yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Eskişehir'de 'Diş Hekimleri Günü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası' olarak kutlanan diş hekimliği mesleğinin bilimselliğe yönelişinin 113'üncü yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Eskişehir-Kütahya- Bilecik Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Cihat Arkan, üyeler ve Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören sonunda basın açıklaması yapan Eskişehir-Kütahya-Bilecik Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Cihat Arkan, Türkiye'de diş hekimliğinin kuruluşunun 113'üncü yılını kutladı. Türkiye'de yaşayan herkesin ağız ve diş sağlığını ileri seviyeye getirmek istediklerini vurgulayan Dt. Cihat Arkan, "Türkiye'de bilimsel diş hekimliğinin kuruluşunun 113'üncü yılını kutluyoruz. Kamu, özel ve diş hekimleri fakülteleri olmak üzere tüm Türkiye'de yaklaşık 44 bin diş hekimi olarak ağız ve diş hastalıkları ile mücadele ediyor, ülkemizde yaşayan tüm insanların ağız ve diş sağlığını ileri seviyeye taşımak istiyoruz. Koronavirüs ile mücadelede pandeminin başından beri biz vardık. Pandemi süresinde kamudaki meslektaşlarımız filyasyonda görevli olduğu için ağız ve diş sağlığı hizmet sunumunun yürütülmesinde her türlü bulaş riskine karşı biz varız. 65 yaş üstü bireylerde yüzde 50'ye ye varan dişsizlikle mücadelede biz varız. 0-12 yaş grubunda koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmet sunumunda biz varız. Diyabet ile mücadelede diş eti hastalıklarının diyabet ile birebir ilişkisi yönünde tedavi hizmetlerinde biz varız. 103 Diş Hekimliği fakültesinde biz varız. Sağlık Bakanlığına bağlı 131 ADSM de, 29 Diş hastanesinde biz varız" dedi. - ESKİŞEHİR

Diş Hekimleri Eskişehir'de günlerini kutladı
Diş Hekimleri Eskişehir'de günlerini kutladı
Diş Hekimleri Eskişehir'de günlerini kutladı
Diş Hekimleri Eskişehir'de günlerini kutladı
Diş Hekimleri Eskişehir'de günlerini kutladı

Ağız Diş Sağlığı Haftası, Eskişehir, Türkiye, Tören, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diş Hekimleri Eskişehir'de günlerini kutladı - Son Dakika


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