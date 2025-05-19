Dışişleri Bakanlığı\'ndan İsrail\'in Gazze harekatına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'deki kara harekatı sonrasında açıklama yaparak durumun barış girişimlerini zayıflattığını belirtti.

İsrail'in Gazze'de başlattığı kara harekatı sonrasında Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Müzakerelerin devam ettiği bir dönemde, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını genişletmesi, huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm girişimleri zayıflatmaktadır" denildi.

"ACİL ATEŞKES ÇAĞRIMIZI YİNELİYORUZ"

Bu durum, İsrail'in kalıcı bir barışa ulaşma niyetinde olmadığını bir kez daha göstermiştir. Gazze'nin farklı bölgelerinde yürütülen operasyonların derhal sona erdirilmesi, Gazze'ye insani yardımların girişine izin verilmesi ve acil ateşkes sağlanmasına yönelik çağrımızı yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

"ULUSLARARASI CAMİAYI HAREKETE GEÇMEYE DAVET EDİYORUZ"

Uluslararası toplumun bölgede barış için harekete geçmesi davet edilen açıklamada, "Bölgesel barış ve güvenliğin tesis edilmesi adına uluslararası toplumun İsrail'e karşı etkili ve kararlı adımlar atması büyük önem arz etmektedir. Uluslararası camiayı hukuki ve insani yükümlülükleri doğrultusunda harekete geçmeye davet ediyoruz" denildi.