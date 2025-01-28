Diyabetik Ayak Ülserine Çözüm Bulundu

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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde diyabetik ayak ülserine çözüm

MALATYA - Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, diyabetik ayak ülseri nedeniyle yürüme güçlüğü çeken 72 yaşındaki Mehmet Çamcı'nın tedavisini başarıyla tamamladı. Elbistan'dan gelen Çamcı, tedavi süreci sonunda sağlığına kavuştu.

Diyabet hastalığına bağlı olarak ayağında yara ve ağrı yaşayan Mehmet Çamcı, sağlık sorunlarının artması üzerine Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Hastane bünyesindeki Kronik Yara Bakım Merkezi'nde yapılan tedaviler sonucu, Çamcı'nın ayağındaki yara tamamen iyileşti.

Çamcı'nın tedavi sürecinde Hiperbarik Oksijen Merkezi'nde 2 ay boyunca uygulanan tedavi büyük rol oynadı. Tedavi sonunda hastanın iyileşme süreci hızlandı ve sağlığına kavuştu. Hava ve Uzay Hekimliği Uzmanı Dr. Ecem Dak Dedekargınoğlu, "Mehmet Bey'in tedavisi sonucunda ayağındaki yara tam iyileşme gösterdi. Hastamızla, diğer hastalarımızla olduğu gibi güçlü bir gönül bağımız var. Hiperbarik oksijen tedavi ünitemiz, bölgedeki hastalarımıza önemli hizmetler sunmaktadır" dedi.

Mehmet Çamcı, hastane ekibine teşekkür ederek, "60 gün boyunca gece gündüz demeden her türlü fedakarlığı gösterdiler. Beni hayata bağladılar. Tedavi sonunda ayağımı yere sağlam basarak yürümeye devam edeceğim. Sağlık çalışanlarını ömür boyu ziyaret edeceğim." şeklinde konuştu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Kronik Yara Bakım Birimi, bası yaraları, diyabetik ayak ve yanık tedavilerinde uzmanlaşmış bir merkez olarak il dışından da hasta kabul etmeye devam ediyor. Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Şirvan Elmas Dal, "Bölgeye önemli bir sağlık hizmeti sunuyoruz. Bu merkez, 6 Şubat depremlerinin ardından açıldı ve şu anda 24 yatak kapasitesiyle hizmet vermeye devam ediyor." dedi.

Kronik Yara Bakım Merkezi, arteriyel ve venöz bacak ülserleri, iyileşmeyen cerrahi yaralar, basınç ülseri ve diyabetik ayak ülserlerinin tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım sergiliyor. Dr. Elmas Dal, "Son yıllarda yapılan yenilikçi tedavi yöntemleriyle yara iyileşmesinde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu tedavi yöntemleri arasında negatif basınçlı yara tedavisi ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi yer alıyor." diye konuştu.