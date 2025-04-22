Diyadin\'de Çiftçilere 12 Ton Korunga Tohumu Desteği

Ağrı Diyadin İlçe Tarım Müdürlüğü'nce çiftçilere 12 ton Korunga tohumu desteği sağlandı.

Diyadin ilçesinde tarımsal üretimi artırmak amacıyla önemli bir adım atıldı. Diyadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçedeki çiftçilere toplamda 12 ton korunga tohumu dağıtıldı.

Yem bitkisi olarak bilinen korunga, hayvancılıkla uğraşan üreticiler için büyük önem taşıyor. Tarım Müdürlüğü yetkilileri, dağıtımın yerli üretimi desteklemek ve çiftçilerin yem maliyetlerini azaltmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Çiftçiler, sağlanan destekten memnuniyet duyduklarını ifade ederken, bu tür çalışmaların tarımsal kalkınmaya katkı sağladığını dile getirdiler. - AĞRI