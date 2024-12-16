Diyadin\'de Dünya Çay Günü Etkinliği

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Ağrı'nın Diyadin İlçesinde "Uluslararası Dünya Çay Günü" etkinliği düzenlendi.

Diyadin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kursiyer öğreciler ile "Uluslararası Dünya Çay Günü Etkinliği" yapıldı.

Diyadin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Çay bizim için bazen arkadaş, çay bizim için bazen derttaş, çay bizim için bazen ilham kaynağı. Çay bizim için gerçekten hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Bizde Gençlik Merkezi olarak bu ortamı hazırlayıp, ev sahipliği yapmak istedik." denildi. - AĞRI