Diyadin'de Mahsur Kalan Koyunlar Kurtarıldı - Son Dakika
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Diyadin'de Mahsur Kalan Koyunlar Kurtarıldı

Diyadin\'de Mahsur Kalan Koyunlar Kurtarıldı

AFAD ekipleri, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 8 koyunu kurtardı.

23.11.2024 16:03
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 8 koyun, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, Diyadin ilçesi Çoban Dağları mevkisinde 8 küçükbaş hayvanın kayalıklarda mahsur kaldığı bildirildi.

İhbar üzerine Ağrı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri harekete geçti. AFAD İl Müdürü Sinan Düzce'nin koordinesinde, 4 arama kurtarma teknisyeni ve bir araçtan oluşan ekip, olay yerine sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, dikkatli bir şekilde yürüttükleri çalışmalar sonucu koyunları mahsur kaldıkları kayalıklardan kurtardı. Kurtarılan hayvanlar, sahibine teslim edilerek olay sorunsuz bir şekilde çözüme kavuşturuldu. - AĞRI

Kaynak: İHA

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