Diyadin Kaymakamı Karali, Köy Yollarını İnceledi

Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali yapımı tamamlanan köy yollarını yerinde inceledi.
Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali, ihalesi Ağrı İl Özel İdaresi tarafından Aşağı Dalören köyünde toplamda 4 bin metrekare olarak planlanıp tamamlanan parke çalışmalarını yerinde inceledi. Ayrıca malzeme tedariği Diyadin Kaymakamlığı tarafından yapılan mezarlık etrafı tel örgü çalışmalarını da inceleyen kaymakam Karali, çalışanlara kolaylıklar diledi. - AĞRI
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