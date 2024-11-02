Diyadin Kaymakamı Karali, Köy Yollarını İnceledi

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Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali yapımı tamamlanan köy yollarını yerinde inceledi.

Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali, ihalesi Ağrı İl Özel İdaresi tarafından Aşağı Dalören köyünde toplamda 4 bin metrekare olarak planlanıp tamamlanan parke çalışmalarını yerinde inceledi. Ayrıca malzeme tedariği Diyadin Kaymakamlığı tarafından yapılan mezarlık etrafı tel örgü çalışmalarını da inceleyen kaymakam Karali, çalışanlara kolaylıklar diledi. - AĞRI