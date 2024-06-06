Diyaliz Hastası Yetkin Emre: Ulaşım Sorunu Yaşıyoruz

Yerel

SERRA TAYLAN

(ELAZIĞ)-

Elazığ'ın Keban ilçesi Altınkürek köyünde yaşayan diyaliz hastası Yetkin Emre, tedavi ve ulaşım konusunda zorluk yaşadıklarını belirtti. Böbrek hastası olan Yetkin Emre, "Keban'dan Elazığ'a minibüs ücreti 60 lira. O yetmez gibi ben Keban Altınkürek köyünde ikamet ediyorum. Keban ile burasının arası yaklaşık 100 kilometre. Aracım yok. Taksi bin 200 lira fiyat verdi. Elazığ'da yaşayan diyaliz hastaları olarak hepimiz mağduruz" dedi.

Elazığ'ın Keban İlçesi Altınkürek köyünde yaşayan diyaliz hastası Yetkin Emre ulaşım giderini karşılayamadığı için mağduriyet yaşadığını söyledi. Haftada 3 gün diyalize gitmesi gerektiğini belirten Emre, diyaliz hastalarının yol ücretlerini de karşılamakta zorlandıklarını ifade etti.

Yetkin Emre şunları söyledi:

" Fırat Üniversitesi'nde diyaliz biriminde tedavi görmekteyim. Birçok idari birimlere yazdığım dilekçe tarafıma ret olarak gelmiştir. Sebep olarak ya emekli maaşımızı ya da devletin böyle bir bütçesi olmadığı şeklinde bildirilmiştir. En son AK Parti İl Başkan Yardımcısı ile istişareler yaptık. Beni SSK il Müdürlüğü'ne yönlendirdi. İl Müdürlüğü bana şunu söyledi; Keban'dan Elazığ'a gelmek için minibüs 40 lira ücret biçilmiş. Sebebini sorduğumda bana, 'devletin bize tanımış olduğu bütçe budur' dedi. Aynı zamanda şunu söylemek istiyorum, Keban'dan Elazığ'a minibüs ücreti 60 lira. O yetmez gibi ben Keban Altınkürek köyünde ikamet ediyorum. Keban ile burasının arası yaklaşık 100 kilometre olduğu. Aracım yok. Taksi bin 200 lira fiyat verdi.

Elazığ'da yaşayan diyaliz hastaları olarak hepimiz mağduruz. Gerek yol ücretleri, gerekse taşıma bazında gerekli bütün yerlerin bize Allah rızası için destek vermelerini istiyoruz. Geçen seneden beri Elazığ Valiliği'ne verdiğim dilekçe hep ret gelmiştir. En son yaklaşık bir ay önce Elazığ Valiliği'ne dilekçe verdim. Valilik İl Sağlık Müdürlüğü'ne dilekçeyi vermiş ama hala sağlıklı bir netice vermemiştir. Ankara AK Parti İl Başkanlığı'nı aradım. Onlar da topu direkt Sağlık Bakanlığı'na atıyor. Yani şaşırdık. Velhasıl derdimizi kime anlatacağımızı bilemiyoruz. ve bu şekilde Elazığ'da gerek AK Parti, gerekse diğer parti milletvekillerimizden de bize bir geri dönüş yapılmamıştır. Ben bu dünyada hakkımı alamadım mı, ahirette tüm bürokratlardan, özellikle Elazığ milletvekillerinden tut, il başkanlarından, kaymakamlıktan ben davacı olacağım. Sebebine gelince zaten gidin bir diyaliz hastasında sorun, ben biraz çaba gösteriyorum. Diğerleri sanki ölümü kabullenmişler. Ben böyle yaparsam hastane bana nasıl tepki gösterir? Derdimi anlatırsam hemşireler acaba bana nasıl davranırlar' diye korku içindeler."