Diyanet Bayburt'ta Çoruh Kültür Merkezi'nde din görevlileriyle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Diyanet Bayburt'ta Çoruh Kültür Merkezi'nde din görevlileriyle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyanet Bayburt\'ta Çoruh Kültür Merkezi\'nde din görevlileriyle buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı, Bayburt'ta din görevlilerine yönelik saha buluşmaları düzenledi. Çoruh Kültür Merkezi'ndeki programda merkez-saha koordinasyonu, dezenformasyonla mücadele ve aile rehberlik hizmetleri ele alındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Saha Buluşmaları: İstişare ve Gelişim' programı kapsamında Bayburt'ta din görevlilerine yönelik konferans ve değerlendirme toplantıları gerçekleştirildi. Programda, din hizmetlerinin etkinliği, kurumlar arası iletişim ve sahada yürütülen çalışmalar ele alındı.

Çoruh Kültür Merkezi'nde organize edilen programa Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Halit Güldemir, Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Betül Altun Erinçik ve Vaiz Dr. Nimet Keseli Ustabaşı katıldı.

Programın açılışında konuşan İl Müftüsü Basri Bektaş, başkanlık heyetini Bayburt'ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklara teşekkür etti.

Strateji Geliştirme Başkanı Güldemir, sunumunda Diyanet İşleri Başkanlığının hizmetlerini, temel politika ve önceliklerini anlattı. Merkez ile saha birimleri arasındaki iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunan Güldemir, başkanlık hizmetlerine ilişkin dezenformasyonla mücadele konusunda da din görevlilerini bilgilendirdi.

Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Betül Altun Erinçik ise Aile ve Dini Rehberlik Bürolarının çalışmaları, aile yapısının korunması ve bu alandaki hizmetler hakkında din görevlilerini bilgilendirdi.

Programın devamında Strateji Geliştirme Başkanı Güldemir'in başkanlığında Müftü Bektaş, müftü yardımcıları ve ilçe müftülerinin katılımıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda Bayburt Müftülüğünün yürüttüğü hizmetler ve bu çalışmalara ilişkin sayısal veriler değerlendirildi. İl genelinde sunulan din hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve çalışmaların verimliliği üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Müftülük personeli ve din görevlilerinin katıldığı diğer oturumlarda da sunulan hizmetler gözden geçirilerek planlanan faaliyetler hakkında istişare yapıldı.

Kaynak: İHA
Diyanet İşleri BaşkanlığıBayburtGüncelYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı’nın cezaları belli oldu Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın cezaları belli oldu
Osimhen Konya’ya gitmedi İşte nedeni Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni
7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı İçeriden çıkanlar korkunç 7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı! İçeriden çıkanlar korkunç
Galatasaray’a şok Bu görüntünün bedeli ağır oldu Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu
Van Gölü’nde korkutan tablo Son 10 yılda olanlar şaşırttı Van Gölü'nde korkutan tablo! Son 10 yılda olanlar şaşırttı
Fenerbahçe’den Pep Guardiola bombası Saniyesinde yanıt verdi Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi
11:09
Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
11:06
Binance saldırısında yeni gelişme Hackerlar milyarları başka kripto paralara çevirdi, piyasalar çakıldı
Binance saldırısında yeni gelişme! Hackerlar milyarları başka kripto paralara çevirdi, piyasalar çakıldı
10:42
TDT Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
TDT Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
10:30
Neler yapmış neler Güllü’nün kızı Tuğyan’ın olay görüntüleri
Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri
10:20
Altın yatırımcısı şokta Kimse bu kadarını beklemiyordu
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu
10:05
Alman otomotiv devi, Türkiye’de otomobil üretecek
Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 11:33:12. #7.12#
SON DAKİKA: Diyanet Bayburt'ta Çoruh Kültür Merkezi'nde din görevlileriyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android