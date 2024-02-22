Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 4-6 yaş Kur\'an kurslarının artışını açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan 'Yaşamkent Hz. Aişe 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun açılışında yaptığı konuşmada, "Hangi anne ve baba çocuğunun kötülüklerle meşgul olmasını ister ki? İşte biz burada 4-6 yaş kurslarımız da burada olsun. Edirne'de, Van'da, Ordu'da, Aydın'da, Şırnak'ta, ülkemizin 81 ilinde neredeyse 922 ilçesinde artık 4-6 yaş Kur'an kurslarımız var" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan 'Yaşamkent Hz. Aişe 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve vatandaşlar katıldı.
"Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir"
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açılışta yaptığı konuşmada, "Efendimiz buyuruyor ki, 'Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir.' İşte burada 4-5-6 yaşındaki çocukların Kur'an'ı tanımaları sağlanacak. Elif, b, t nedir? Bununla da yetinmeden yine medeniyetimizin en önemli değerleri ile donanımlı genç nasıl olur onun temelleri atılacak. Sevgi, saygı, sadakat nedir, dürüstlük, yalanın çirkinliği, dürüstlüğün güzelliği nedir" dedi.
"Hangi anne ve baba çocuğunun kötülüklerle meşgul olmasını ister ki"
Toplumun söz konusu değerlerle donatılmış bir gence sahip olmayı arzu ettiğini belirten Erbaş, "Hangi anne ve baba çocuğunun kötülüklerle meşgul olmasını ister ki? İşte biz burada 4-6 yaş kurslarımız da burada olsun. Edirne'de, Van'da, Ordu'da, Aydın'da, Şırnak'ta olsun her yerde. Ülkemizin 81 ilinde neredeyse 922 ilçesinde artık 4-6 yaş Kur'an kurslarımız var. Biraz önce genel müdürümüzden aldığım rakam 211 bini aşmış. Elhamdülillah daha da çoğalacak" ifadelerini kullandı.
"Medeniyetimizin değerlerini öğretin"
Şimdiye kadar bir buçuk milyona yakın 4-6 yaş çocuğun Kur'an kurslarında hizmet gördüğünü dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:
"Efendimizin tavsiyesini yerine getiriyoruz. Biz onun ümmeti olarak en güzel tavsiyelerinden birisi olan çocuklar yedi yaşına gelince onlara Din-i İslam'ı öğretmeye başlayın, temel dini bilgileri, abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır? Sevgi nedir, saygı nedir? Küçükleri sevmek nedir, büyüklere saygı göstermek nedir? Bunları öğretin, medeniyetimizin değerlerini öğretin. Efendimizin tavsiyesini yerine getiriyoruz."
"Fatih'ler Süleyman'lar yetiştirelim"
Bilim insanlarının araştırmalarına göre insanların karakterlerinin yarısının 7 yaşına kadar geçirdiği sürede oluştuğunu aktaran Erbaş, "Hazreti Aişe'ler, Fatıma'lar, Ali'ler Hüseyin'ler, Fatih'ler, Süleyman'lar yetiştirelim. Onlar gibi geçmişimizdeki o değerlerimizi çocuklarımıza öğretelim. Bunun için çırpınıyoruz. Vatanını seven, bayrağını seven, ezanını seven, Rabbini, peygamberini seven gençler yetiştirelim istiyoruz. Bunlardan bu millete faydadan başka bir şey gelmez. Her annenin babanın umudu budur" diye konuştu.
Vatanını, milletini ve devletini seven gençler yetiştirdiklerine dikkati çeken Erbaş, "Milletine, devletine hainlik yapanlara karşı içinde ve yüreğinde bir nefret besleyen gençler olsun. Öyle değil mi? Biz bir kötülük gördüğümüz zaman onu elimizle düzeltmek lazım. Elimizle düzeltemiyorsak dilimizle düzeltmemiz lazım. Dilimizle de düzeltemiyorsak kalbimizle o kötülükten nefret etmemiz lazım. Peygamber Efendimizin verdiği ölçü bu" açıklamalarında bulundu.
"Milletin sahip olduğu değerleri yeni nesille aktaracaksınız"
Vali Şahin ise yaptığı konuşmada, şu ifadelere yer verdi:
"Bütün medeniyetlerin gelişimine baktığımızda aslında çift taraflı bir gelişme mutlaka şart olarak görülüyor ve temelinde de o olduğu görülüyor. Bir taraftan maddi kalkınmayı yaparken ama öbür taraftan da kendi üzerinde yükseldiği değerlere sahip çıkarak o değerleri yücelterek ve o değerlerle tesis ederek nesillerini ancak öyle sağlayabiliyor. Yani siz bir kalkınma yapacaksanız, insanınızın kalitesini yükseltecekseniz. Mutlaka o coğrafyanın, o milletin sahip olduğu değerleri de aynı zamanda yeni nesille aktaracaksınız."
Konuşmaların tamamlanmasının ardından Kur'an kursunun açılışı kurdele kesilerek gerçekleştirildi. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 4-6 yaş Kur'an kurslarının artışını açıkladı - Son Dakika
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan olayda, Derviş Nebi Köse isimli bir baba, oğlu Oğuz Kağan Köse ile evlerinde tartıştıktan sonra onu tabancayla vurdu ve ardından aynı silahla intihar etti. Baba ve oğul, hastaneye kaldırılmalarına rağmen hayatlarını kaybettiler.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle uyguladıkları politikaların, seçim sonrasında da hedefler doğrultusunda devam edeceğini belirterek, ''Bu çerçevede dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz.'' ifadelerini kullandı.
TOKAT Valisi Numan Hatipoğlu, 4 gün arayla yaşanan heyelanlar sonucu ikiye ayrılan Günebakan köyünde inceleme yaptı. Hatipoğlu, jeolojik incelemeler sonrası 900 nüfuslu köyün taşınıp taşınmayacağına karar verileceğini söyledi.
Abisinin evine giden bir kişi, yengesini tanımadığı biriyle yarı çıplak halde yakaladı. O anlarda öfkeden deliye dönen adamın çektiği video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Benan Saraç'tan olan 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve soruşturma aşamasında çocuk ve annesinin geri aldığı "istismar" iddialarına yönelik hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Ender Saraç, gözyaşları içinde ifade vererek "Mağdur oldum, zarar gördüm. Hayatımı geri istiyorum" dedi.
Ankara'da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının vücudunda sigara söndüren ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Y.Ü. ile çocuğun annesi K.Ç.'nin yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkların çocuğa karşı eziyet ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarını işlediklerinin delillerle sabit olduğunu ifade ederek, sanıkların ayrı cezalandırılmalarını talep etti.
Bir süredir kanserle mücadele eden Tanyeli, dans eğitmenliği yaptığı akademinin hastalığın ortaya çıkmasıyla kendisini işten atarak sigortadan men etmek olduğunu söyledi. Tanyeli, kendisi için düzenlenen moral gecesinde 1,5 milyon lira toplandığı söylentisini de yalanladı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda ilk karar Şanlıurfa'da verildi. Şanlıurfa'da 34 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın müteahhidine 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Kararda apartmanın yapımından sorumlu 4 kişiden 3'ünün depremden önceki yıllarda hayatını kaybettiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitinginde kalabalık bir gruba seslendi. Yoğun katılımın gerçekleştiği mitingle ilgili detayı da duyuran Erdoğan, "Denizli bugün coşmuş. İşte benim gönlümün sultanı Denizli bu. Şu anda alanda 75 bin kişi var" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?