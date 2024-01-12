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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bıçaklı saldırıya uğrayan imamı ziyaret etti - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bıçaklı saldırıya uğrayan imamı ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fatih Camii'nde uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanan imam Galip Usta'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Erbaş, Usta'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Saldırgan hakkında adaletin tecelli edeceğini belirten Erbaş, millet olarak birlik ve beraberlik içinde kötülüklere karşı koyacaklarını vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bıçaklı saldırıya uğrayan imamı ziyaret etti
12.01.2024 - 16:20,
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fatih Camii'nde uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanan imam Galip Usta'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Galip Usta'nın hastanede olması nedeniyle Fatih Camii'nde cuma namazını kıldırıp hutbe okuyan Erbaş, "Fatih Camii'nin mihrabında, minberinde, kürsüsünde hoca olmak, görev yapmak büyük bir şereftir. Bugün o şerefe biz de ulaşmaya gayret ettik" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fatih Camii'nde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan imam Galip Usta'yı tedavi gördüğü Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Erbaş, doktorlardan imamın sağlık durumu hakkında da bilgi aldı. Erbaş, tedavisine devam edilen Usta'ya, "Doktorlarımız gayret ediyorlar. Biz de takip ediyoruz. Cenab-ı Hak sağlık, afiyet versin inşallah. En kısa zamanda sağlığına kavuşman dileğiyle inşallah. Şifa diliyoruz" dedi.

Usta ise Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

"Millet olarak birlik beraberlik içerisinde bu tür kötülüklere karşı koyacağız"

Ardından basın mensuplarına konuşan Erbaş, saldırgan hakkında, "Allah ıslah etsin, hidayet versin. Adalet tecelli edecek ve ona gereken cezayı mutlaka verecektir. Milletimizi her zaman sağ duyuya, birliğe beraberliğe davet ediyoruz. Her zaman bu tür kötülüklere karşı birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. Emniyet güçleri gerekli tedbirleri alıyor. Alması noktasında da zaten büyük bir gayretin içerisindeler. Bu vesileyle onlara da teşekkür ediyorum. Millet olarak birlik beraberlik içerisinde bu tür kötülüklere karşı koyacağız" dedi.

Fatih Camii imamı Galip Usta'nın yerine cuma namazını kıldırması ve hutbe okumasına ilişkin soru üzerine ise Erbaş, "Fatih Camii İstanbul'umuzun en güzel, tarihi ve kadim camilerinden birisi. Fatih Camii'nde sadece imam olmak değil, cemaat olmak bile büyük bir şereftir. Fatih Camii'nin mihrabında, minberinde, kürsüsünde hoca olmak, görev yapmak büyük bir şereftir. Bugün o şerefe biz de ulaşmaya gayret ettik. Allah tüm hocalarımızdan razı olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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