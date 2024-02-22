Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çukurambar Diyanet Gençlik Merkezi\'nin açılış törenine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gençlerin sosyal aktivitelerde bulunabileceği Çukurambar Diyanet Gençlik Merkezi'nin açılış törenine katıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Çukuramambar Diyanet Gençlik Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış töreninde konuşan Erbaş, gençlerin toplumun en değerli hazinesi olduğuna vurgu yaptı.
Erbaş, burada yaptığı açılış konuşmasında, gençlerinin medeniyet değerleriyle buluşan toplumların her zaman gelişmeye açık olduğunu ifade etti. Hazreti Muhammed'in, İstanbul'un fethi hakkındaki "Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur" hadisini hatırlatan Erbaş, "Medeniyetimizin en büyük kazanımı olan çağ kapatıp çağ açan, İstanbul'un fethini gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet de bu yaşlardaydı. Fatih ruhlu gençler yetiştirmek için, Süleyman ruhlu, Yavuz ruhlu gençler yetiştirmek için daha çok eğitim merkezleri, gençlik merkezleri ve okuma salonları açmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"Toplamda bin 175 Diyanet gençlik hizmet mekanımız var"
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan hizmetleri de anlatan Erbaş, "Şu ana kadar 525 gençlik merkezi, 589 okuma salonu 61 Diyanet Genç Ofisi ve toplamda bin 175 Diyanet gençlik hizmet mekanımız var. Gençlere hizmet götürmek için şu ana kadar açmış olduğumuz bin 175 merkezimiz var. Ayrıca bin 723 manevi danışman hocamız gençlerimize yurtlarda kitap evlerinde okuma salonlarında, kitap kahve hizmetlerinde vermiş olduğumuz mekanlarda gençlerimize hizmet veriyor" ifadelerine yer verdi.
"İzcilikte imamlarımız ve müftülerimizde gençlerimize destek oluyoruz"
Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği içerisinde izcilik çalışmalarına da katkı sağladıklarına dikkati çekerek, "Gençlerimizi milli ve manevi değerlerinde daha iyi yetiştirmek, onlara çalışma disiplini kazandırmak için şu ana kadar yapmış olduğumuz eğitimlerde bin 344 diyanet izcileri yetiştirdik. İmamlarımızdan, müezzinlerimizden vaizlerimizden ve hatta müftülerimizden izci lideri olan hocalarımız var. Gençlerimize bu alanlarda da destek olmak, onların değerlerimizle daha çok iç içe yaşamalarını sağlamak için imamlarımız, müftülerimiz izcilik alanlarında da gençlerimize destek olmaktadırlar" diye konuştu.
"İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyabilen bir gençlik arzu ediyoruz"
Erbaş, ülkedeki gençlerin Allah'ı ve Peygamberi'ni tanıması, vatanlarını sevmesi ve medeniyet değerlerini öğrenmeleri için çabaladıklarına da dikkat çekerek, "Ülkemiz öğrenci sayısı olarak 28 milyon kadar öğrenciye sahip bir ülke üniversitelerde 9 milyon, üniversite öncesi 18 milyon yani yaklaşık 28 milyon öğrencisi olan bir devletimiz var. Yeryüzünde nüfusu bizim öğrencimiz kadar bile olmayan 140 civarında ülke var. İşte biz de bu gençlerimizin ne kadar bilinçli şuurlu, vatanını seven, ezanını bayrağını seven, İstiklal Marşının 10 kıtasını ezbere okuyabilen bir gençlik arzu ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Açılış töreni, Erbaş'ın konuşmasının ardından kurdele kesimi ile devam etti. Açılış programına Ankara Müftüsü Hasan Çınar da katıldı. - ANKARA
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