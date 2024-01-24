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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: İslam'ın ahlak ilkeleri insanlığa yeniden teklif edilmeli - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: İslam'ın ahlak ilkeleri insanlığa yeniden teklif edilmeli

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam'ın ahlak ilkelerinin ve evrensel değerlerinin insanlığa yeniden teklif edilmesi gerektiğini söyledi. Erbaş, ayrıca din görevlilerinin eğitiminin özel hassasiyet gerektirdiğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: İslam\'ın ahlak ilkeleri insanlığa yeniden teklif edilmeli
24.01.2024 - 07:44,  Güncelleme: 07:49
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, günümüzde insanların yaşadığı sıkıntılara değinerek, İslam'ın ahlak ilkelerini ve evrensel değerlerinin insanlığa yeniden teklif edilmesi gerektiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen "Eğitim Görevlileri Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Erbaş, İslam medeniyetinin temeli ilme, bilgiye, hikmete dayandığını dile getirerek, "Kur'an'ın ilk ayetlerine baktığımız zaman okumanın, öğrenmenin, ilmin, hikmetin, yazmanın ve kalemin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

"Kudüs Müslümanların idaresinden çıkınca zulmün merkezi oldu"

Hz. Muhammed'in vefatından 5 sene sonra Kudüs'ün hem Müslümanların idaresine geçtiğini hem de ilim merkezi haline geldiğini belirten Erbaş, "Kudüs'ün bugünkü halini görüyorsunuz, ne zaman Müslümanların idaresinde olsa darüsselam oldu, ne zaman Müslümanların idaresinden çıksa kaosun, savaşın, zulmün merkezi oldu, bugün olduğu gibi" ifadelerine yer verdi.

"İslam'ın ahlak ilkelerini insanlığa yeniden teklif etmeliyiz"

Erbaş, Müslümanların yakın geçmişte yaşananları iyi analiz etmesi gerektiğine işaret ederek, "Kendi inanç ve medeniyet değerlerimizin ışığında İslam'ın bilgi ve hikmete dayalı hayat ölçülerini, ahlak ilkelerinin ve evrensel değerlerinin insanlığa yeniden teklif edilmesi bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

"Toplumun manevi hayatına rehberlik edecek kimselerin eğitimi çok özel hassasiyet gerektiriyor"

Din görevlilerinin görevinin insan yetiştirmek olduğunu kaydeden Erbaş, "İnsan yetiştirmek sarraf hassasiyeti gerektirir. Altını tartarken o teraziyi nasıl tutuyorsa işte o hassasiyet insan yetiştiren bizlerde daha fazla olmalı. Çünkü insan altından, her şeyden önemli. Bilhassa toplumun manevi hayatına rehberlik edecek kimselerin eğitimi çok özel hassasiyet gerektiriyor. Verdiğiniz eğitim de din eğitimi olunca sorumluluğunuz daha da artıyor" şeklinde konuştu.

Erbaş, ilmin ve eğitimin nihai hedefi insanın dünya ve ahiret huzuruna erişmesini sağlamak ve erdemli insan yetiştirmek olduğunun altını çizerek, bilgili insanın bir şekilde yetiştiğini ama erdemsiz, ahlaksız bilginin hiçbir anlamı olmadığını söyledi.

"Dijital dünyayla aramızı sürekli güncel tutmak zorundayız"

Teknolojik gelişmelerin ilim ve eğitim faaliyetlerine farklı bir dinamizm kazandırdığını ifade eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Her türlü bilginin gelişigüzel paylaşıldığı böyle bir ortamda doğru bilginin, düzenli okumanın ve sistemli eğitimin önemi daha da belirginleşmiştir. Bu itibarla bizler öncelikle alanın imkan ve risklerinden haberdar olarak dijital dünyayla aramızı sürekli güncel tutmak zorundayız. Doğru yöntem, sahih bilgi ve nitelikli çalışmalarla İslam'ın hayat veren hakikatlerini bu alanda da aktif bir şekilde temsil etmek mecburiyetindeyiz."

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Diyanet Akademisi Bakanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan ile Türkiye genelindeki Dini Yüksek İhtisas Merkezleri ve Dini İhtisas Merkezlerindeki eğitim görevlileri katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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