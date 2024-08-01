Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsmail Heniye için milli yas ilan etti

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İran'ın başkenti Tahran'da yapılan saldırıda hayatını kaybeden İsmail Heniye için yarın bütün camilerde selaların okunacağını ve Cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacağını bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Filistin davasının büyük önderlerinden İsmail Heniye'nin şehid edilmesi münasebetiyle ülkemizde 1 günlük milli yas ilan edilmiştir. Yarın tüm camilerimizde sala verilecek ve Cuma namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılınacaktır. Mekanı cennet olsun." - ANKARA