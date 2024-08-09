Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Maveraünnehir Yaz Seminerleri'ne katılan akademisyenleri kabul etti - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Maveraünnehir Yaz Seminerleri'ne katılan akademisyenleri kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Maveraünnehir Yaz Seminerleri\'ne katılan akademisyenleri kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam Düşünce Enstitüsü'nün düzenlediği Maveraünnehir Yaz Seminerleri programına katılan Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Tataristan'dan gelen akademisyen ve öğrencileri kabul etti.

09.08.2024 18:18
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam Düşünce Enstitüsü'nün "Maveraünnehir Yaz Seminerleri" programı kapsamında Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Tataristan'dan Ankara'ya gelen doktora seviyesindeki 25 kişilik akademisyen ve öğrenci grubunu kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam Düşünce Enstitüsü'nün "Maveraünnehir Yaz Seminerleri" programı kapsamında Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Tataristan'dan Ankara'ya gelen doktora seviyesindeki 25 akademisyen ve öğrenci ile bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, "Geldiğiniz yerler bizim ilk ulemamızın, yani İslam'ın ilk yayılmasını sağlayan, akaidini oluşturan, tefsirden hadise, fıkıhtan kelama pek çok alimin doğup büyüdüğü, okuduğu ve İslam'ı en güzel şekilde temsil ettiği topraklardır. Bizim için çok değerli ve biz oralara atalarımızın toprakları diyoruz. Aynı dini, aynı dili konuşan, ki hepinizin konuştuğu Türkçe dilidir. O kadar çok birliğimiz var ki, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu birliğimizi beraberce daha verimli çalışmalar yaparak, en iyi seviyelere getirmenin gayreti içerisindeyiz" dedi.

İslam Düşünce Enstitüsü (İDE) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ise, Maveraünnehir Yaz Seminerleri programının bu yıl üçüncüsünün düzenlendiğini belirterek, öğrencilerin bir ay boyunca alacakları eğitim ve yapacakları ziyaretler hakkında bilgi verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Maveraünnehir Yaz Seminerleri'ne katılan akademisyenleri kabul etti - Son Dakika

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