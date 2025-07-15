Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "15 Temmuz'da sergilenen şanlı direniş, FETÖ ihanetini bütün yönleriyle ifşa etmiştir"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, " 15 Temmuz'da sergilenen şanlı direniş, bir darbe girişimini engellemenin yanı sıra dış mihrakların güdümünde olan FETÖ ihanetini de bütün yönleriyle ifşa etmiştir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erbaş mesajında, 15 Temmuz'da gösterilen direnişin hem darbe girişimini engellediğini hem de dış mihrakların güdümünde olan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) bütün yönlerinin ifşa edildiğini belirtti.

"15 Temmuz'da sergilenen şanlı direniş, FETÖ ihanetini bütün yönleriyle ifşa etmiştir"

Başkan Erbaş'ın yaptığı açıklamalarda şu ifadeler yer aldı:

"Şanlı tarihimizin en büyük destanlarından biri olan 15 Temmuz, aziz milletimizin bağımsızlık ve hürriyetine olan sarsılmaz inancını tüm dünyaya ilan ettiği bir mücadelenin ve kutlu bir direnişin yıl dönümüdür. O gece, ülkesine ve iradesine kasteden, geleceğini ve ufkunu karartmak isteyen dahili ve harici mihrakların hain darbe girişimini milletimiz sadece püskürtmekle kalmamış, aynı zamanda birlik-beraberliğe ve hürriyetine olan bağlılığını bir kez daha ortaya koymuştur. 15 Temmuz'da sergilenen şanlı direniş, bir darbe girişimini engellemenin yanı sıra dış mihrakların güdümünde olan FETÖ ihanetini de bütün yönleriyle ifşa etmiştir. 15 Temmuz, dini değerlerimizi kendi kirli ve karanlık emelleri doğrultusunda suistimal eden, insanlarımızın temiz ve samimi duygularını istismar eden kişi ve gruplara karşı uyanık olmamız gerektiğini bize güçlü bir şekilde hatırlatmıştır."

"İstiklal ve istikbaline sahip çıkmak için mücadele eden herkese şükranlarımı sunuyorum"

Açıklamasının devamında 15 Temmuz'da yaşanılan acı tecrübenin; İslam'ın yüce kavramlarını kirli çıkarlar için kullananlara karşı, devlet ve millet olarak bilinçli olmanın önemini açıkça gösterdiğini belirten Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığımız, tüm teşkilatıyla kararlı bir şekilde sahih dini bilgi ve doğru din hizmeti üreterek nesillerimizi İslam'ın hakikatleriyle buluşturmak için yoğun gayret içindedir. Başkanlığımız, İslam'ın cihanşümul değerlerini istismar eden, aziz milletimize tuzaklar kurarak fitne ve tefrikaya sürüklemeyi arzulayan tüm girişimlere karşı inancından ve tarihinden aldığı güçle üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye, milletimizin manevi hayatına Kur'an ve sünnet ışığında rehberlik etmeye devam edecektir. Bu vesileyle, 15 Temmuz'un yıl dönümünde, istiklal ve istikbaline sahip çıkmak için büyük bir inanç ve azimle mücadele eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu uğurda feda-yı can eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Cenabı Hak, milletimizi ve İslam ümmetini her türlü fitne, fesat, tefrika, kötülük, nifak ve ihanetten korusun ve ilelebet payidar eylesin" ifadelerini kullandı. - ANKARA