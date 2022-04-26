Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Brüksel'de teravih namazı kıldırdı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Brüksel'de teravih namazı kıldırdı

26.04.2022 00:57
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Brüksel'de teravih namazı kıldırdı

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Vilvorde Rahman Camii'nde teravih namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Salgın hastalık döneminde dünya çapında milyonlarca insan çok sıkıntı çekti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Vilvorde Rahman Camii'nde teravih namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Salgın hastalık döneminde dünya çapında milyonlarca insan çok sıkıntı çekti. Rabbim, bu salgın hastalığı bir daha bizlere göstermesin" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Vilvorde Rahman Camii'nde teravih namazı kıldırdı. Teravih namazı sonrası yaptığı konuşmada gurbetçi vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Ramazan ayı bereket, rahmet, mağfiret ayıdır. Peygamber Efendimizin ifadesi ile ilk 10 günü rahmet, ikinci 10 günü mağfiret, son 10 günü de ebedi azaptan kurtuluş günleridir. Cenab-ı Hak bizleri rahmetinden, mağfiretinden hakkıyla istifade eden kullarından eylesin" dedi.

"Ramazan'da ihtiyaç sahibi insanları bulup destek olmak gerekiyor"

Başkan Erbaş, Ramazan ayında yapılacak hayırların öneminden bahsederek, "Ramazan günlerinde özellikle ihtiyaç sahibi insanları bulup onların da iftar sofralarında ve sahurlarda sıkıntı çekmemeleri, hayatlarını rahat bir şekilde yürütmeleri için onlara destek olmak gerekiyor. Ramazan ayını fırsat bilelim birkaç gün kaldı" ifadelerini kullandı.

"2 yıldır büyük bir salgın hastalık yaşadık"

Covid-19 salgınında yaşanan sıkıntılara da değinen Başkan Erbaş, "Dünyada 2 yıldır büyük bir salgın hastalık yaşadık. Bu salgın hastalık döneminde birlikte teravih namazı kılamamıştık. Haftalarca camilerimizde Cuma namazı kılamadık. Bu sene nasip oldu teravih namazlarımızı kıldık elhamdülillah. Yüz binlerce insan salgından zarar gördü. Dünya çapında milyonlarca insan bu hastalıktan vefat etti ve çok sıkıntı çeken insanlar oldu. Rabbimiz, bu salgın hastalığı bir daha bizlere göstermesin ve insanlığın üzerinden def eylesin" şeklinde konuştu. - BRÜKSEL

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Brüksel, Teravih, Asker, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Brüksel'de teravih namazı kıldırdı - Son Dakika


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