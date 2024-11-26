Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İslam düşmanlığı ile mücadeleye yönelik 62 adet dijital içerik ve yeni yayın yapılmış"

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İslam düşmanlığı ile mücadeleye yönelik 62 adet dijital içerik ve yeni yayın yapılmış, 4 özel rapor hazırlanmış, yurt dışında yaşayan soydaş ve dindaşlarımızı bilinçlendirmeye, korumaya, hak arama kültürünü geliştirmeye yönelik 40 özel program yapılmıştır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen 7. Din Şürası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Ankara'da başladı. Şura'da dijitalleşmeyle ilgili birçok başlıkla birlikte yapay zeka uygulamalarının din hizmetlerine entegrasyonu da masaya yatırılacak. Şura 28 Kasım'a kadar "Dijitalleşen Dünyada Diyanet Hizmetleri: Etkililik-Verimlilik-Sürdürülebilirlik" temasıyla gerçekleştirilecek.

"Teknolojinin, hayatın her alanını kuşattığı bir çağda yaşıyoruz"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şura'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Teknolojinin, hayatın her alanını kuşattığı bir çağda yaşıyoruz. Bugün eğitim, iletişim, ticaret, üretim, tüketim başta olmak üzere hayatın büyük bölümü dijital mecralarda geçiyor. Özellikle yapay zeka ve bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler; hizmet ürettiğimiz alanlarda ciddi çalışmalar yapmamız gerektiğini apaçık ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.

"Tüm uygulamalarımız Pardus sistemine taşınmış"

Diyanet İşleri Başkanlığının teknolojinin tüm imkanlarını hizmete dönüştürmeye gayret ettiğini belirten Prof. Dr. Erbaş, "Diyanet Bilgi Yönetim Sistemi uygulamalarıyla, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarının tamamında, tüm iş ve işlemler elektronik ortamlarda gerçekleştirilmektedir. Devletimizin açık kaynak kod ve milli yazılım kullanımı politikaları doğrultusunda tüm uygulamalarımız Pardus sistemine taşınmış; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile basın ve tanıtım toplantıları yapılarak bu konuda diğer kurum ve kuruluşlara öncülük yapılmıştır" diye konuştu.

"On binlerce içerik üretiyoruz"

Namaz vaktim, Kur'an Akademi, Diyanet Hafız, Diyanet Kitaplık, Fetva, Yayın, Diyanet Haber gibi mobil uygulamaların 25 milyonu aşkın insan tarafından kullanıldığını aktaran Erbaş, "Dinimizi, inancımızı, sevgili Peygamberimizin güzel ahlakını tanıtmak gayesiyle, kısa videolardan çizgi filmlere, aktüel yapımlardan akademik anlatımlara kadar, her yaştan kullanıcıya hitap eden on binlerce içerik üretiyoruz. Kur'an-ı Kerim hatim ve meal setleri, yüzlerce kitap, makale, sesli ve görüntülü içeriklerin bulunduğu dijital platformlarımız var" ifadelerini kullandı.

"e-kitap ve sesli kitap uygulamamızdan 1 milyonu aşkın indirme gerçekleşmiştir"

Milyonlarca insanın Diyanet İşleri Başkanlığının medya ve internet üzerinden yayın yapan kanalları takip ettiğini söyleyen Erbaş, "Son üç ayda sadece web sitelerimizde 100 milyonu aşkın görüntülenme, e-kitap ve sesli kitap uygulamamızdan 1 milyonu aşkın indirme gerçekleşmiştir. Dijitalleşme, yapay zeka, kripto paralar, robot teknolojisi, metaverse, transhümanizm gibi konularda birçok kongre, sempozyum ve çalıştay yaptık. Bunlardan hareketle çalışma alanları ve faaliyet planları oluşturduk" şeklinde konuştu.

"37 maddelik kararda ortaya koyulan hedefleri yüzde 95 oranında gerçekleştirdik"

Din Şürasında alınan kararları önemsediklerine dikkati çeken Prof. Dr. Erbaş, "Alınan tüm kararlar için uygulama/eylem planları oluşturuyoruz. 5 yıl önce 'Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri' başlığıyla gerçekleştirdiğimiz 6. Din Şüramızda alınan kararları büyük bir titizlikle takip ettik. ve 6. Din Şüramızda alınan 37 maddelik kararda ortaya koyulan hedefleri yüzde 95 oranında gerçekleştirdik elhamdülillah" ifadelerine yer verdi.

"Fetva uygulamalarımıza 5017 yeni içerik yüklenmiştir"

Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Örneğin; sahih dini bilginin toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması, inanç karşıtı akımlarla mücadele ve toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesi, kararı almıştık. 902 adet karar, mütalaa, görüş, kitap, makale, tez ve rapor hazırlanmıştır. 402 ulusal ve uluslararası kongre, toplantı, çalıştay, seminer ve konferans gerçekleştirilmiştir. Fetva uygulamalarımıza 5017 yeni içerik yüklenmiştir. Hutbe, vaaz ve irşat faaliyetlerinde düzenli olarak bu konular ele alınmıştır. 230 adet basılı, süreli, sesli, görüntülü ve dijital yayın üretilmiştir."

"Yüzbinlerce eser ücretsiz dağıtılmıştır"

10 bin 499 personele özel seminerler verildiğini söyleyen Erbaş, "Dini değerleri istismar eden PKK, FETÖ, DEAŞ vb. yapılar konusunda toplumu bilinçlendirmeye yönelik çalışmaları devam ettirme kararı almış idik. 4 yeni eser hazırlanmış, Türkçe ve yabancı dillerde 140 adet, tez, rapor, basılı, sesli ve görüntülü materyal ve makale yayınlanmıştır. Yurt içinde 12 bin 399, yurt dışında 243 seminer ve konferans verilmiş; yüzbinlerce eser ücretsiz dağıtılmıştır" ifadesini kullandı.

"14 özel temalı proje yapılarak 20 milyon vatandaşımıza ulaşılmış"

Erbaş, şu ifadelere yer verdi:

"İnanç sorunları, dini hayat ve diyanet hizmetleri konusunda 5 kamuoyu araştırması ve 4 uzmanlık tezi yapılmıştır. İsraf ve tüketim konusunda toplumu bilinçlendirmeye yönelik; 24.286 konferans ve seminer düzenlenmiş, 73 basılı, süreli, sesli, görüntülü ve dijital materyal üretilmiş, konu hutbe ve vaazlarda düzenli olarak işlenmiştir. Aile, gençlik, manevi destek ve sosyal-kültürel içerikli din hizmetleri alanında; farklı kurum ve kuruluşlarla 58 ortak çalıştay ve 5 iş birliği protokolü yapılmıştır. Temel Aile Bilinci, Baba Okulu gibi 14 özel temalı proje yapılarak 20 milyon vatandaşımıza ulaşılmış, 106 dijital materyal hazırlanmış, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen binlerce etkinlikle milyonlarca insana ulaşılmaya gayret edilmiştir."

"İslam düşmanlığı ile mücadeleye yönelik; 62 adet dijital içerik ve yeni yayın yapılmış"

Manevi danışmanlık hizmetlerini geliştirmek amacıyla 45 hizmet içi eğitimin yapıldığını söyleyen Erbaş, 13 rehber kitabın yayınlandığını, 6 protokolün de imzalandığını belirtti.

Erbaş, "İslam düşmanlığı ile mücadeleye yönelik; 62 adet dijital içerik ve yeni yayın yapılmış, 4 özel rapor hazırlanmış, yurt dışında yaşayan soydaş ve dindaşlarımızı bilinçlendirmeye, korumaya, hak arama kültürünü geliştirmeye yönelik 40 özel program yapılmıştır. Farklı dil ve lehçelerde yapılan yayınların çeşitlendirilmesi ve artırılması kararı doğrultusunda; 20 yeni mütercim istihdamına gidilmiş, farklı dil ve lehçelerde 424 yeni yayın hazırlanmıştır. Bunlar 6. Din Şürasında alınan kararlardan 37 maddenin sadece 10'u ile ilgili yapılan bazı çalışmalardan örneklerdir" diye konuştu.

Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İslam'ın evrensel mesajlarını, varlık, alem ve hayat tasavvurunu, sevgili Peygamberimizin güzel ahlakını, insanlığın ufkunu aydınlatan sünnet-i seniyyesini, zamanın ruhuna uygun yöntemlerle tüm dünyaya tanıtmanın mücadelesini veriyoruz.

Dolayısıyla bu şuramızdan çıkacak sonuçlar ışığında yeni projeler oluşturarak azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Etkin, kaliteli, faydalı ve gerçekçi hizmetler ve eserler üretmeye, özellikle yeni neslin ilgisini çekebilen, ihtiyaçlarına, becerilerine ve gönül dünyalarına doğrudan hitap edebilen nitelikli yayınlarla, faaliyetlerle onları buluşturmaya devam edeceğiz." - ANKARA