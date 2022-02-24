Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan devlet televizyonuna konuk oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan devlet televizyonuna konuk oldu

24.02.2022 15:38
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan devlet televizyonuna konuk oldu

Pakistan devlet televizyonu PTV'ye konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dört gün süren Pakistan izlenimlerini paylaştı.

Pakistan devlet televizyonu PTV'ye konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dört gün süren Pakistan izlenimlerini paylaştı. Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluk bağlarına değinen Erbaş, İslamofobi konusunda da önemli açıklamalarda bulundu.

Pakistan devlet televizyonu PTV'ye konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Pakistan'a yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Pakistan'ın Türk halkının nezdinde ayrı bir yeri olduğunu kaydetti. Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının derinliğine işaret eden Erbaş, iki ülke arasındaki din eğitimi ve din hizmetleri alanlarında iş birliğini daha da güçlendirmek adına yapılacak anlaşmalara değindi. Pakistan halkının Türkiye'nin zor zamanlarında hep yanında olduğunu hatırlatan Erbaş, "Biz çocukluğumuzdan itibaren Kurtuluş Savaşımızda, Çanakkale'de Pakistanlı kardeşlerimizin ecdadımız için nasıl yardımlarda bulunduğunu biliyoruz. Allame Muhammed İkbal'in Lahor meydanında insanları toplayıp da Türkiye'ye o zor zamanlarda yardım edilmesi gerektiği ile ilgili bu rivayetleri hep dinleyerek büyüdük" dedi.

Pakistan'daki temaslarının önemini vurgulayan Erbaş, "Lahor'da yapmış olduğumuz ziyaretler, Lahor'da Badşahi Camii'nde namaz kılmamız, orada hutbe okumuş olmak, sonra İslam Araştırmaları Enstitüsü'nde yapmış olduğumuz 'Mevlana Celaleddin Rumi ve Allame Muhammed İkbal' konferansı, İslamabad'da Uluslararası İslam Üniversitesi'nde yapmış olduğumuz 'İslamofobi' konferansı, bütün bunlar bizim Pakistan ziyaretimizin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu" diye konuştu.

"İslam, korkulan bir din değil; Müslüman da korkulan bir kimse değildir"

İslamofobi konusuna da değinen Erbaş, "İslamofobi kavramı bir projedir, bir İslam karşıtlığıdır ve Anti-İslamizm'dir. İslamofobi, korkulan İslam demektir, İslam korkusu demektir. Ancak İslam korkulan bir din değildir. Müslüman da korkulan bir kimse değildir. Çünkü İslam anlam manasıyla barış anlamına gelmektedir" dedi.

"Hiçbir Müslüman şiddete bulaşmış örgütlere destek vermez"

Erbaş, İslamofobi kavramını oluşturan İslam düşmanlarının destekleriyle kurulmuş bazı terör örgütleri üzerinden İslam'ı ve Müslümanları korkulacak biriymiş gibi göstermeye çalıştıklarını ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Hiçbir Müslüman, şiddete bulaşmış örgütlere destek vermez. O şiddete bulaşmış örgütlere destek veren kimselerin, ülkelerin biz kimler olduğunu çok iyi biliyoruz. Müslümanlara İslamofobi kavramı ile adeta hakaret edenler, şiddete bulaşmış o örgütlere en büyük desteği veren kimselerdir. O örgütlerin ellerindeki en gelişmiş o silahları kim veriyor? Vekalet savaşını onlara kim yaptırıyor? Biz Müslümanlar olarak şu an yapacağımız şey, bu gerçekleri, bu hakikati her yerde anlatmak, Müslümanların birliğini beraberliğini sağlamak, şiddetten uzak, aşırılıklardan uzak, hurafelerden uzak bir din eğitimi ile gençlerimizi yetiştirmek bu problemi çözecektir." - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan devlet televizyonuna konuk oldu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan devlet televizyonuna konuk oldu

YORUMLAR
500
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Peygamberler Şehri Kudüs' belgeselinin tanıtımına katıldı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Peygamberler Şehri Kudüs' belgeselinin tanıtımına katıldı İSLAMABAD - Türkiye, Diyanet tecrübesinin Pakistan'da yerleşmesine destek verecek İSLAMABAD - Türkiye, Diyanet tecrübesinin Pakistan'da yerleşmesine destek verecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, Pakistan, İslam, Asker, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan devlet televizyonuna konuk oldu - Son Dakika


Son Dakika
15:39 Kapalıçarşı'da hareketli saatler! Savaş çıktı, altın arttı, vatandaş yatırım yapıyor
15:39 Bitcoin'de sert düşüş sürüyor! 35 bin doların altını gördü
15:32 Türkiye'yi terk etmenin bedelini ağır ödüyor! Diş hekimi Dışişleri'nden "Beni alın" çağrısında bulundu
15:31 Ukrayna'da son durum: Rus güçleri başkent Kiev'e girdi, NATO asker göndermiyor! Moskova'da Kızıl Meydan yasağı!
15:25 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan, Cana'nın canına okuyor
15:15 Çok sayıda sivil vatandaş hayatını kaybetti! Askeri harekat Başkent Kiev'e kadar ilerledi
15:13 Şükran Ovalı'nın üvey kardeşi: 6 yıldır annemi arayıp sormadı
14:55 Kremlin'den açıklama: Operasyonun amacı Ukrayna'yı Nazizm'den arındırma! Ne kadar süreceğine Putin karar verecek!
14:46 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı buğdayı da vurdu! Bütün dünyada ekmek daha pahalı satılacak
14:41 Erdoğan'dan Ukrayna açıklaması: Rusya'nın harekatı kabul edilemez, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 15:46:20. #1.11#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan devlet televizyonuna konuk oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement