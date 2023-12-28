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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kudüs Üniversitesi yetkililerini kabul etti - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kudüs Üniversitesi yetkililerini kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kudüs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İmad Abu Kishek ve Kudüs Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yasir Yanılmaz'ı kabul etti. Erbaş, Kishek'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, Gazze ve Filistin olayına duydukları üzüntüyü dile getirdi. Kishek ise, İsrail'in bölgede yaptığı saldırıları katliam olarak nitelendirdi ve Türkiye'nin Kudüs ve Filistin konusundaki hassasiyetini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kudüs Üniversitesi yetkililerini kabul etti
28.12.2023 - 09:56,
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kudüs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İmad Abu Kishek ve Kudüs Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yasir Yanılmaz'ı kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kudüs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İmad Abu Kishek ve Kudüs Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yasir Yanılmaz'ı kabul etti. Rektör Kishek'e geçmiş olsun dileklerini ileten Erbaş, "Orada akrabaları, komşuları, yakınları olabilir. Aslında onların akrabaları bizim akrabalarımız, onların yakınları bizim yakınlarımız. En az onlar kadar biz de Gazze, Filistin olayına çok üzülüyoruz. Her şey Allah'ın takdiriyle oluyor ve biz elimizden gelen maddi ve manevi yardımı yapmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Kudüs Üniversitesi Rektörü Kishek ise, Kudüs ve Gazze bölgesinde yaşanan gelişmelerle ilgili Erbaş'a bilgi vererek, İsrail'in bölgede yaptığı saldırıların katliam niteliğinde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs ve Filistin konusundaki hassasiyetlerini bildiklerini belirten Kishek, "Kudüs Üniversitesi olarak Türkiye'nin İslam sancağı taşıyan bir ülke olduğunu bildiğimiz için Ankara'da üniversitemiz adına bir vakıf kurduk" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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