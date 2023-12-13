Diyanet İşleri Başkanı: Siyonist vahşiler Gazze\'de vahşet sergiliyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Hiçbir uluslararası kurala ve hukuka uymayan ve uymayacağını da açıkça deklare eden Siyonist vahşiler Gazze'de vahşet sergilemektedir" dedi.

Gazze'de saldırı ve ambargo altında hayat mücadelesini sürdüren Filistinlilere destek olmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde 'Filistin için sözümüz var' temalı 'Hayır çarşısı, ezgi ve marşlar' programı düzenlendi.

"Siyonist vahşiler Gazze'de vahşet sergilemektedir"

TDV Genel Merkezinin ev sahipliğinde yapılan programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaptığı konuşmada, Gazze'de Müslümanların en kısa zamanda zafer elde edeceğine inandıklarını ve dua ettiklerini belirterek, "Hiçbir uluslararası kurala ve hukuka uymayan ve uymayacağını da açıkça deklare eden Siyonist vahşiler Gazze'de vahşet sergilemektedir. Bu vahşete maruz kalan Filistinli kardeşlerimizde dayanışma amacıyla bir araya geldik. İnsana ait tüm değerlerin ayaklar altına alındığı zamanda safımızı mazlumdan yana tutmamız gerektiği için buradayız" diye konuştu.

"Filistin'i savunmak vicdani ve ahlaki bir duruşun ifadesidir"

Kudüs meselesinin iman ve izzet meselesi olduğuna dikkati çeken Erbaş, "Bugün Filistin'de yaşananlar bu meseleyi insanlığın vicdan ve ahlak meselesine dönüştürmüştür. İsrail'in katliamlarına karşı Filistin'i Kudüs'ü ve Gazze'yi savunmak evrensel insani değerlerin bir gereği vicdani ve ahlaki bir duruşun ifadesidir" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırıma tüm dünyanın sessiz kalmasını eleştiren Erbaş, gerçekleştirilen vahşet ve katliamın tahrip edilen inanç ve sapkın fikirlere dayandığını kaydederek, "İşgal ettikleri toprakların kendilerine vadedilmiş toprak olduğu iddiası ile bu yolda her şeyi mübah ve haklı görerek yıllardır sivil ve masum insanları katlediyorlar. Bilinmelidir ki geçmişte yaşadığı Holokost trajedisini kendi lehine bir endüstri haline getiren İsrail bununla kendine bir koruma kalkanı oluşturarak geçmişten beri yaptığı bütün haksızlık ve zulümlere meşruiyet kazandırmaktadır" dedi. - ANKARA