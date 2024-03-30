Diyanet İşleri Başkanlığı, asılsız haberlere karşı vatandaşların yanında olma kararlılığını sürdüreceğini açıkladı

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Diyanet İşleri Başkanlığı, bir gazetenin "Depremzedeye makarna, protokole mükellef sofra" başlıklı asılsız haberine, "Başkanlığımız, iyi niyet taşımayan haberler karşısında vatandaşlarımızın her zaman yanında olma kararlılığını sürdürmeye devam edecektir" yanıtını verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bir gazetede, "Depremzedeye makarna, protokole mükellef sofra" başlığıyla verilen haber üzerine bir açıklama yaptı.

Açıklamada; 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyanet İşleri Başkanlığının ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) bölgede maddi ve manevi destek hizmetlerinin yürütüldüğü ifade edildi.

Ramazan ayının girmesi dolayısıyla Malatya'da konteynerlerde yaşayan ve evinde iftar açmak isteyen ihtiyaç sahiplerine TDV koordinesinde Kernek bölgesi ile Miad Konteynerkentte açılan iftar çadırında günlük 3 bin kişilik farklı menülerde iftariyeliklerin dağıtıldığı da kaydedildi.

Bunun yanı sıra bölgede yapılan hizmetleri yerinde görmek ve Ramazan ayı vesilesiyle vatandaşlarla bir araya gelerek manevi destek sunmak maksadıyla bir kaç programa katılım sağlayan Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan ve heyeti, bir iftar çadırında yemek dağıtımına eşlik ettikleri belirtildi.

Sözcü Gazetesi'nin haberinde depremzedeler için "plastik yoğurt kaplarına doldurulan soğumuş makarnayı yedi" iddiasının asılsız olduğunu ispatlanarak, "Kaldıkları konteynerlerde veya evlerinde aileleriyle birlikte iftar etmek isteyen vatandaşlarımız, iftar çadırında dağıtılan yemeği sefer tasları ile alıp eve veya konteynerlerine götürmektedir. Heyetin hazır bulunduğu iftariyelik dağıtımında günün menüsü; domates çorbası, tavuk sote, soslu makarna, ayran, su ve ekmek şeklindedir" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, gazetenin, "Diyanet Akademisi Başkanı Enver Kaan ve Malatya Müftüsü Şahin Yıldırım'ın yemek dağıtımının ardından kendileri için özel hazırlanan iftar yemeğini yedi" iddiasına ise şu cevap verildi:

"Diyanet Akademisi Başkanı Kaan ve beraberindeki heyet, buradaki programın ardından, depremde vefat eden Diyanet personelinin aileleri, yakınlarını kaybeden ve depremde zarar gören Diyanet personeli ve bölgede cami ve Kur'an kursu yapımına katkı sunan hayırseverlerin katıldığı iftar programına da iştirak etmiştir. 'Protokol yemeği' olarak basında çarpıtılarak yer alan habere konu yemek menüsü ise; diğer menüyle benzer şekilde mercimek çorbası, sebzeli yemek, salata, tatlı, ayran, su ve ekmek şeklindedir."

Açıklamanın devamı ise şu şekilde:

"Başkanlığımız, yanıltıcı, iyi niyet taşımayan maksatlı haberler karşısında, toplumu din konusunda aydınlatma görevinin yanı sıra yaralarını sarma noktasında da vatandaşlarımızın her zaman yanında olma kararlığını sürdürmeye devam edecektir". - ANKARA