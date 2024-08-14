Diyanet İşleri Başkanlığı Gençleri İzcilik Kampında Buluşturuyor

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Diyanet İşleri Başkanlığı, gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesi için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Erzincan Refahiye Dumanlı İzcilik Kamp ve Eğitim Tesisinde 11-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında Diyanet İzcilik Bölge Kampı ve Liderlik Temel Hizmet İçi Eğitim Kursu gerçekleştiriliyor. Bu etkinlik, gençleri fiziksel ve ahlaki açıdan güçlü bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesi için önemli hizmet alanlarından biri olarak izcilik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu faaliyetler, gençlerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenleniyor. Erzincan'da gerçekleştirilen bu kamp, gençlerin doğayla iç içe olmasını sağlarken, aynı zamanda liderlik becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Kampta düzenlenen etkinlikler

Kampta, gençlere çeşitli alanlarda eğitimler veriliyor. Bu eğitimler arasında izci oyunları, atıcılık, binicilik, zeka oyunları, doğada hayatta kalma becerileri, ilk yardım ve sağlıklı beslenme gibi konular yer alıyor. Eğitimler, milli ve manevi değerlerle zenginleştirilmiş içeriklerle sunuluyor ve büyük bir coşkuyla devam ediyor.

İzci Oyunları: Gençlerin takım çalışmasını ve stratejik düşünme yeteneklerini geliştiren çeşitli oyunlar.

Atıcılık: Gençlerin el-göz koordinasyonunu ve dikkatlerini geliştiren eğitimler.

Binicilik: Hayvanlarla etkileşim kurarak sorumluluk ve disiplin kazandıran eğitimler.

Zeka Oyunları: Zihinsel becerilerin geliştirilmesine yönelik oyunlar.

Doğada Hayatta Kalma Becerileri: Zor koşullarda hayatta kalma ve doğayla uyumlu yaşamayı öğretme.

İlk Yardım: Acil durumlarda doğru müdahale yapabilme becerisi kazandıran eğitimler.

Sağlıklı Beslenme: Gençlerin beslenme alışkanlıklarını iyileştirmeye yönelik bilgiler.

Erzincan Vali Yardımcısı Ömer Özbay, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tarık Karkınçam, Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Kemah Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, İl Müftüsü Muharrem Gül, Erzincan İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem ve Refahiye İlçe Müftü Vekili Muhammed Said Altuntaş kampı ziyaret ederek izci liderleri ve izcilerle bir araya geldiler. Ziyaret sırasında, Diyanet İzci Lideri Hamza Ateş ve Türkiye İzcilik Federasyonu Eğitim Kurulu üyesi İbrahim Akbaş izcilik faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Erzincan Vali Yardımcısı Ömer Özbay, yapılan faaliyetlerin gençler üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yaparak, izci liderlerine ve kampa katılan izcilere teşekkür etti. İzcilik faaliyetlerinin, gençlerin karakter gelişiminde ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmesinde büyük rol oynadığını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye İzcilik Federasyonu arasında imzalanan protokol çerçevesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen Diyanet izcilik bölge kampları, Erzincan İl Müftülüğü ve Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşiyor. 15 farklı ilden gelen 275 Diyanet izci lideri ve izci bu kamplarda yer alarak, çeşitli eğitim ve etkinliklere katılıyorlar. - ERZİNCAN