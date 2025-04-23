Diyanet'ten 23 Nisan Kutlama Mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 105. yıl dönümünde başta TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmetle anıyor; geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA