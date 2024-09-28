Diyanet\'ten İlim Çağrısı

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, medeniyetlerinin temelinin ilme, bilime, hikmete, irfana ve bilgiye dayandığını belirterek, bu yüzden vatandaşları zamanlarının bir kısmını camilerde geçirmek üzere, ilim ve irfan alarak değerlendirmelerini istedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kastamonu'da "Fatma Çetin Yatılı Kız Hafızlık Kur'an Kursu"nun temel atma törenine katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir" hadis-i şerifini hatırlatarak, "Temelini atacağımız Kur'an kursunda hem öğrenenler olacak, hem öğretenler olacak. Dolayısıyla en hayırlı insanların bulunacağı bir binanın temelini atıyoruz. Rabbimizin insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderdiği Kur'an-ı Kerim'in hem öğrenildiği hem anlaşılmaya çalışıldığı hem de Kur'an-ı Kerim'in en doğru bir şekilde öğretildiği bir eğitim yuvası, bir ilim irfan merkezinin temelini atıyoruz" dedi.

"Medeniyetimizin temeli ilme, irfana, bilime, hikmete, bilgiye dayanmaktadır"

Medeniyetlerinin temelinin ilme, irfana, bilime, hikmete, bilgiye dayandığını söyleyen Prof. Dr. Erbaş, "Rabbini bilen, Peygamberini tanıyan ve o şekilde bir nesil yetiştiren çocuklar, bu Kur'an kursunda yetişecek. Geçmişte Kur'an kurslarımız, medreseler, Efendimizden (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) bu yana bizim medeniyetimizin temelini oluşturmuşlardır. Medeniyetimizin temeli ilme, irfana, bilime, hikmete, bilgiye dayanmaktadır, Bu yüzden vatandaşlarımıza diyorum ki 'zamanınızın bir kısmını camilerde ilim, irfan alarak değerlendirin. Hocalarımız sizi bekliyorlar. Mihraplarımızda, kürsülerimizde sadece cuma günleri, cuma namazından önce vaaz dinlemek için değil, her gün, her vakit buyurun gelin" diye konuştu.

"Nihai hedef Kur'an'ı anlamak ve yaşamak değil midir?"

Hedeflerinin Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenlere öğretmek olduğunu ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "2023-2024 yılında 4-6 yaş Kur'an kurslarında 250 bin çocuğumuz eğitim aldı. Şu ana kadar 1,5 milyon mezun verdik. Milletimiz adına ne büyük bir kazanımdır. Hafızlık Kur'an kurslarımızda 85 bin öğrencimiz eğitim alıyor ve biz sadece Kur'an-ı Kerim'i yüzüne öğrensinler, ezberlesinler, ondan sonra gitsinler demiyoruz. Kur'an-ı Kerim'in manasına vakıf olabilmeleri için çeşitli programlar yapıyoruz, Kur'an'ı anlama programı diyoruz buna. Nihai hedef Kur'an'ı anlamak değil midir, yaşamak değil midir, Kur'an'a göre bir hayat sürmek değil midir? Nihai hedefimiz; Kur'an'ı bilmeyen öğrensin, öğrenen okusun, okuyan anlasın, anlayan yaşasın. Burada temelini atacağımız Fatma Çetin Kur'an Kursumuzdan da nice kardeşlerimiz, yavrularımız, neslimiz, Kur'an'ı öğrenir, hıfzeder, anlar ve yaşar" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Erbaş, konuşmasının sonunda Kur'an Kursu'nun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Temelini attıkları arsanın hazineye ait olduğunu söyleyen Kastamonu İl Müftüsü Bekir Derin ise, "5 bin 748 metrekare yüzölçümüne sahiptir. 2017 yılında dini tesis alanı olarak Diyanet İşleri Başkanlığımıza tahsisi yapılmıştır. Söz konusu arsa üzerine ilimizin kıymetli iş adamlarından Recep Dinler ve Bülent Çetin Beyler tarafından 2017 yılında bir külliye mantığıyla proje çalışmalarına başlanılmış, 2021 yılında merhum Hacı Mustafa Dinler adına 900 cemaat kapasiteli camimiz inşa edilerek ibadete açılmıştır. Şimdi ise 640 metrekare üzerine 7 kat 120 yatak kapasiteli ve 4 bin 600 metrekare kapalı alan üzerine inşa edilecek ve yaklaşık 70 milyon liraya mal olacak içerisinde 4-6 yaş Kur'an Kursu sınıflarımızın da bulunduğu Fatma Çetin Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursumuzun temelini atıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Erbaş, beraberinde Vali Meftun Dallı, Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, Kastamonu İl Müftüsü Bekir Derin ve diğer davetlilerle birlikte butona basarak, temel atma törenini gerçekleştirdi.

Başkan Erbaş, ayrıca aynı yerde bulunan Hacı Mustafa Dinler Camii'nde dua ederek, caminin resmi açılışını gerçekleştirdi. - KASTAMONU