Diyanet Vakfı Görevlileri Hac İçin Suudi Arabistan\'a Uğurlandı

2025 yılı hac organizasyonu kapsamında, Türkiye genelinden kutsal topraklara görevlendirilen din görevlileri arasında yer alan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Muğla Şube Uzmanı Kahraman Kazandere ve Din Hizmetleri Uzmanı Abdullah Eren, hacı adaylarına rehberlik etmek ve hizmet vermek üzere Suudi Arabistan'a uğurlandı.

Muğla İl Müftüsü Dr. Yaşar Çapçı başkanlığında gerçekleşen uğurlama programı, Muğla Otobüs Terminali'nde düzenlendi. Programa il müftülüğü personeli, görevlilerin mesai arkadaşları ve aileleri katıldı. Kazandere ve Eren, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait Muttaş otobüsüyle Milas- Bodrum Havalimanı'na hareket etti.

Uğurlama töreninde konuşan Müftü Dr. Yaşar Çapçı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dünyadaki en nitelikli hac organizasyonlarından birini yürüttüğünü belirterek, "Sizler Allah'ın misafirlerine hizmet etmek gibi çok kutsal bir göreve gidiyorsunuz. Dualarımız sizlerle. Allah, yapacağınız hizmetleri kabul eylesin" ifadelerini kullandı.

Din görevlileri Kahraman Kazandere ve Abdullah Eren, görevleri öncesinde aileleriyle duygusal anlar yaşadı. Vedalaşmanın ardından ekip, İstanbul aktarmalı olarak Medine'ye hareket etti.

Muğla İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, görevlilerin hac süresince Türk hacı adaylarına rehberlik, ibadet organizasyonu ve manevi danışmanlık hizmeti vereceği belirtildi. - MUĞLA