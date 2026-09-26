Diyarbakır 10. Kitap Fuarı açıldı, 125 katılımcı arasında 27 Kürt yayınevi var

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır 10. Kitap Fuarı, Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. 4 Ekim'e kadar açık kalacak fuarda 125 yayınevi, marka ve sivil toplum kuruluşu yer alırken, 76 etkinlikte 400'ün üzerinde yazar, şair, akademisyen ve sanatçı okurlarla buluşacak.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) desteğiyle TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği ve Kürt Yayıncılar Birliği (YEWKURD) iş birliğiyle düzenlenen fuarın açılışına milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, yayıncılar ve davetliler katıldı.

Fuar boyunca söyleşi, panel, imza günü, tiyatro gösterisi, müzik ve şiir dinletileri ile atölyeler düzenlenecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle öğrencilerin de okullarıyla birlikte fuarı ziyaret etmeleri sağlanacak.

"125 KATILIMCININ 27'Sİ KÜRT YAYINEVİ"

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, fuarın devamlılığı için yayınevlerine destek verdiklerini belirterek, Kürtçe yayıncılık açısından da fuarın önemli bir buluşma noktası olduğunu söyledi.

Kaya, "Bugün burada bulunan 125 katılımcının 27'si Kürt yayınevlerinden oluşuyor. Yayınevlerimize, özellikle de Kürt yayınevlerine teşekkür ediyoruz. Bu fuarın düzenlenebilmesi için her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Ancak sadece Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın destekleriyle bu fuarın sürdürülebilir olma şansı yok" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, yerel yönetimler ve kentteki kurumların fuarı daha güçlü biçimde sahiplenmesi gerektiğini belirten Kaya, geçen yıl fuarı yaklaşık 276 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

"BU SADECE KİTAPLARIN SERGİLENDİĞİ BİR FUAR DEĞİL"

Kaya, fuarın yalnızca kitap satışından ibaret olmadığını belirterek, "Yazar söyleşileri, konuşmalar, imza günleri, sergiler ve kültür-sanat etkinlikleriyle burası bir kültür panayırına dönüşüyor. Geçen yıl yaklaşık 276 bin ziyaretçiyi ağırladık. Bu rakam bize kentin ve bölgenin kitap fuarını sahiplendiğini gösteriyor" dedi.

Yayınevlerinin ekonomik zorluklara rağmen Diyarbakır'a gelmeye devam ettiğini söyleyen Kaya, "Yayınevlerimiz 'Diyarbakır'a gitmeliyiz' diyerek geliyor. Onları dinlediğimizde 'Zarar ede ede geliyoruz ama yine de katılıyoruz' diyorlar. Bu fuarın yalnızca yayınevlerinin fedakarlığı ve Odamızın desteğiyle ayakta kalmasını bekleyemeyiz. Hepimiz bir tarafından tutmalı ve bu topraklarda kitap fuarını kalıcı hale getirmeliyiz" dedi.

"BU ÇEŞİTLİLİĞİ BÜYÜTMEK BİZİM ELİMİZDE"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak ise kentin kültürel çeşitliliğine dikkati çekerek, farklı ölçekte kültür ve sanat etkinliklerinin artırılması gerektiğini söyledi.

Bucak, "Bu kentin özgünlüğünü ortaya çıkaran, neden farklı ve daha çeşitli fuarlara ihtiyacımız olduğunu gösteren çalışmalar önemli. Biz zaten farklılıkları ve çeşitliliğiyle güçlü bir kentiz. Bu çeşitliliği büyütmek bizim elimizde" dedi.

Yayınevlerinin ekonomik koşullara rağmen fuara katılmasının önemli olduğunu belirten Bucak, "Hem Türkiyeli yayıncıları hem Kürt yayıncıları tebrik etmek gerekir. Bütün ekonomik sıkıntılara rağmen burada ısrar etmek, Diyarbakır'ın, Amed'in kıymetini görmek demektir" ifadelerini kullandı.

"KİTABIN VARLIĞINI SÜRDÜRMESİ İÇİN"

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da geçmişte kitapların saklanmak zorunda kaldığı dönemleri hatırlatarak, fuarın 10'uncusunun düzenlenmesini anlamlı bulduğunu söyledi.

Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Tuhafiyeden, ticaretten naylon alıp, kilolarca naylon alıp kitapları naylonlayıp gömdüğümüz dönemler olmuştur. O dönemlerden kitap fuarının burada onuncusunun gerçekleşmiş olmasını ben anlamlı ve değerli buluyorum.

Önümüzdeki yıl, özellikle bu dijitalleşme çağında, yapay zekanın başka bir evreye girdiği bu dönemde; basılı evrakla, ondan sonra kağıtla, kitapla büyümüş belki son kuşaklar olarak, kitabın varlığını sürdürmesi için daha büyük çaba içerisinde olmamız gerektiğini burada ifade ediyorum."