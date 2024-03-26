Diyarbakır AFAD binasında depremzedelerin başvurusu için yoğunluk - Son Dakika
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Diyarbakır AFAD binasında depremzedelerin başvurusu için yoğunluk

Diyarbakır AFAD binasında depremzedelerin başvurusu için yoğunluk

Diyarbakır'da, AFAD tarafından depremzedelere bir günlük hak sahipliği başvurusu için ek süre verilirken, AFAD binası içinde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde evi hasar gören vatandaşlardan TOKİ başvurusunu kaçıran depremzedelere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bir günlük ek süre verdi. Silvan yolu üzerindeki AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü'nde başvuru yapmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

26.03.2024 17:54  Güncelleme: 17:56
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Diyarbakır'da, AFAD tarafından depremzedelere bir günlük hak sahipliği başvurusu için ek süre verilirken, AFAD binası içinde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde evi hasar gören vatandaşlardan TOKİ başvurusunu kaçıran depremzedelere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bir günlük ek süre verdi.

Silvan yolu üzerindeki AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü'nde başvuru yapmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır AFAD binasında depremzedelerin başvurusu için yoğunluk - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır AFAD binasında depremzedelerin başvurusu için yoğunluk - Son Dakika
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