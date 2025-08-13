Diyarbakır Anneleri: 6 Yıldır Evlat Nöbeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Diyarbakır Anneleri: 6 Yıldır Evlat Nöbeti

Diyarbakır Anneleri: 6 Yıldır Evlat Nöbeti
13.08.2025 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır anneleri, evlatlarını almak için 6 yıldır çadırda nöbet tutmaya devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 6 yıldır aralıksız devam ediyor.

3 Eylül 2019'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor. Oğlu Mehmet Aydın için eylem yapan Nihat Aydın, evlat nöbetinin neredeyse 7'nci yılına gireceğini belirterek, "Yaz-kış, sıcak-soğuk demeden annelerle birlikte bugüne kadar nöbetimize devam ettik. Bundan sonra ne olursa olsun evlatlarımızı almadan bu çadırdan gitmeyeceğiz. Sonu ölüm dahi olsa biz bu yola baş koymuşuz. Evladımızı alana kadar buradan kalkmayacağız. Özellikle şunu belirtmek istiyorum; 3 Eylül'e kadar inşallah hayırlı bir haber alırız. Eğer almazsak o zaman Ankara'ya yürümeyi düşünüyorum. Bunda da kararlıyım. Bunu anneler için, evlatlarımız için ve kendimiz için yapacağım. Eğer çocuklarımız da bizi görüyorsa, duyuyorsa bakın sizin için nelere katlanıyoruz. Artık o silahları bırakın, gelin güvenlik güçlerimize teslim olun" dedi.

Mahmut Uslu'nun annesi Bedriye Uslu ise, havanın çok sıcak olduğunu ama buna rağmen her gün çadırın yolunu tuttuğunu söyledi. Uslu, "40 derece olduğu söyleniyor ama 40 derecenin üstünde bir sıcaklık var. 2 gün önce gece hastaneye gittim. Tansiyonum yükseldi, burnumdan kan geldi. Ben yine de vazgeçmiyorum. İnşallah Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle bir gün elbet oğlumu alıp eve götüreceğim. Sabah kalkıyorum buranın yolunu tutuyorum. Öyle kararlıyım, vazgeçmeyeceğim. 3 Eylül de geliyor, herkesi destek için davet ediyorum. Tüm çocuklara sesleniyorum; eve dönün" diye konuştu.

Aziz Demir'in annesi Güzide Demir, oğlu için 7 yıla yakındır nöbet tuttuğunu kaydetti. Demir, "Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. 44 derece sıcaklık var, biz de buranın yolunu tutuyoruz. Geliyoruz, sıcak-soğuk dinlemiyoruz. Aziz, neredeysen, eğer sesimi duyuyorsan bana bir telefon aç. Nerede olduğunu söyle oğlum. Seni çok özledim. 10 yıldır senden ayrıyım, sana hasret kalmışım. Gel güvenlik güçlerimize teslim ol" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır Anneleri, İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır Anneleri: 6 Yıldır Evlat Nöbeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Köfteci Yusuf Süper Lig’in efsane takımına sponsor oldu Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Ezber bozan sözler İşte Şener Üşümezsoy’un ’’En rahat uyuyacağım yer’’ dediği ilimiz Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un ''En rahat uyuyacağım yer'' dediği ilimiz
Halep’te Suriye ordusu ile PKKYPG arasında çatışma: 1 asker öldü Halep'te Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma: 1 asker öldü
Rakamlar açıklandı Dört büyüklerden dev zarar Rakamlar açıklandı! Dört büyüklerden dev zarar
Rusya vatandaşı eski eşi tarafından evinde ölü bulundu Rusya vatandaşı eski eşi tarafından evinde ölü bulundu
Muaythaide İsrail’e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak Muaythaide İsrail'e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak
Arda Güler’e tarihi müjde Arda Güler'e tarihi müjde
Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat: İlginç gelişmeler olabilir Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat: İlginç gelişmeler olabilir

11:58
Aydın’da neler oluyor WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek
Aydın'da neler oluyor? WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek
11:57
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda! Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
10:19
Osmaniye’de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
Osmaniye'de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
17:12
Eşine hakaret eden koca hem nafaka hem de tazminat ödeyecek
Eşine hakaret eden koca hem nafaka hem de tazminat ödeyecek
17:09
Edirne’deki yangının verdiği hasar dron kamerasında
Edirne'deki yangının verdiği hasar dron kamerasında
17:04
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ’’Hizmet’’ diye makam aracını paylaştı
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ''Hizmet'' diye makam aracını paylaştı
17:04
Beşiktaş’tan ayrılan Muleka, yeni takımıyla sözleşmesini 1 ayda feshetti
Beşiktaş'tan ayrılan Muleka, yeni takımıyla sözleşmesini 1 ayda feshetti
17:03
CHP’li Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer istifa etti
CHP'li Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer istifa etti
16:51
Eski Galatasaraylı Bilal Kısa’dan sürpriz imza
Eski Galatasaraylı Bilal Kısa'dan sürpriz imza
16:45
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
16:44
Futbolseverler müjde Dev maç şifresiz yayınlanacak
Futbolseverler müjde! Dev maç şifresiz yayınlanacak
16:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü: Ateşkes için liderler düzeyinde ev sahipliğine hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü: Ateşkes için liderler düzeyinde ev sahipliğine hazırız
16:29
Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat: İlginç gelişmeler olabilir
Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat: İlginç gelişmeler olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 13:08:10. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır Anneleri: 6 Yıldır Evlat Nöbeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.