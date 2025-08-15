Diyarbakır Anneleri 6 Yıldır Nöbet Tutuyor

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 6 yıldır aralıksız devam ediyor. Aileler evlatlarını kararlılıkla çadırda bekliyor.

3 Eylül 2019'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor.

Aziz Demir'in annesi Güzide Demir, oğlu için 6 yıldır burada nöbet tuttuğunu belirterek, "Çocuklarımızı almadan biz buradan gitmeyeceğiz. Çözüm süreci var. İnşallah bu süreç olumlu geçer, çocuklarımızı alıp eve götürürüz. Aziz oğlum sen neredeysen gel. 10 yıldır sana hasretim. Gel eve oğlum bana bir telefon aç ne olur oğlum. Bir telefonu bana çok görme oğlum. Seni çok özlemişim Aziz. Gel güvenlik güçlerimize teslim ol" ifadelerini kullandı.

Mahmut Uslu'nun annesi Bedriye Uslu ise, yaz-kış demeden her gün çadırın yolunu tuttuğunu söyledi. Uslu, " Tansiyon, şeker hastası olmama rağmen her gün çadırın yolunu tutuyorum. Eğer oğlum olmasaydı hiçbir güç beni buraya getiremezdi. Çok sıcaktır ama yine de geliyorum. Her gün bir umutla yola çıkıyorum, çadıra geliyorum bir haber var mıdır diye. Umudumu hiçbir zaman kesmedim geleceğine inanıyorum. Hiçbir zaman pes etmeyeceğim. İnşallah oğlumu alıp eve götüreceğim. Oğlumu çok özledim. İçim buruktur, kanadım kırıktır, hasretim oğluma. Onu doya doya bir kere koklasam. Mahmut'um oğlum geri dön yeterdir, bu çilemiz bitsin biz de evimizde oturalım, rahat edelim. Gel güvenlik güçlerimize, askerlerimize teslim ol. Bu Türkiye, bu bayrağın altında herkesin yeri var. Sende geri dön, evine gel" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR