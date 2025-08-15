Diyarbakır Anneleri 6 Yıldır Nöbet Tutuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Diyarbakır Anneleri 6 Yıldır Nöbet Tutuyor

Diyarbakır Anneleri 6 Yıldır Nöbet Tutuyor
15.08.2025 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da anneler, kaybettikleri evlatları için evlat nöbetine devam ediyor, umutlarını yitirmiyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 6 yıldır aralıksız devam ediyor. Aileler evlatlarını kararlılıkla çadırda bekliyor.

3 Eylül 2019'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor.

Aziz Demir'in annesi Güzide Demir, oğlu için 6 yıldır burada nöbet tuttuğunu belirterek, "Çocuklarımızı almadan biz buradan gitmeyeceğiz. Çözüm süreci var. İnşallah bu süreç olumlu geçer, çocuklarımızı alıp eve götürürüz. Aziz oğlum sen neredeysen gel. 10 yıldır sana hasretim. Gel eve oğlum bana bir telefon aç ne olur oğlum. Bir telefonu bana çok görme oğlum. Seni çok özlemişim Aziz. Gel güvenlik güçlerimize teslim ol" ifadelerini kullandı.

Mahmut Uslu'nun annesi Bedriye Uslu ise, yaz-kış demeden her gün çadırın yolunu tuttuğunu söyledi. Uslu, " Tansiyon, şeker hastası olmama rağmen her gün çadırın yolunu tutuyorum. Eğer oğlum olmasaydı hiçbir güç beni buraya getiremezdi. Çok sıcaktır ama yine de geliyorum. Her gün bir umutla yola çıkıyorum, çadıra geliyorum bir haber var mıdır diye. Umudumu hiçbir zaman kesmedim geleceğine inanıyorum. Hiçbir zaman pes etmeyeceğim. İnşallah oğlumu alıp eve götüreceğim. Oğlumu çok özledim. İçim buruktur, kanadım kırıktır, hasretim oğluma. Onu doya doya bir kere koklasam. Mahmut'um oğlum geri dön yeterdir, bu çilemiz bitsin biz de evimizde oturalım, rahat edelim. Gel güvenlik güçlerimize, askerlerimize teslim ol. Bu Türkiye, bu bayrağın altında herkesin yeri var. Sende geri dön, evine gel" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır Anneleri, Politika, Güvenlik, Yerel, Yaşam, Terör, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır Anneleri 6 Yıldır Nöbet Tutuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Hollanda’da sıcak hava balonu çakıldı Ölü ve yaralılar var Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
Çiftin plajdaki iğrenç hareketi vatandaşların tepkisini çekti Çiftin plajdaki iğrenç hareketi vatandaşların tepkisini çekti
AK Parti’ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi AK Parti'ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi
Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesi sonrası CHP’den miting kararı Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi sonrası CHP'den miting kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı İşte AK Parti’ye katılan 9 belediye başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
Hindistan’da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100’den fazla yaralı Hindistan'da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100'den fazla yaralı
Adana’da balkondan balkona silahlı çatışma Adana'da balkondan balkona silahlı çatışma

11:21
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
09:41
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
10:51
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu Başkan ve yakınları gözaltında
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında
10:49
Bakan Şimşek görmesin TOGG’u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
16:54
Icardi’nin görüntüsü sosyal medyayı salladı Gerçek bambaşka çıktı
Icardi'nin görüntüsü sosyal medyayı salladı! Gerçek bambaşka çıktı
16:51
23 yaşındaki Yusuf Emin yarı çıplak halde ölü bulundu
23 yaşındaki Yusuf Emin yarı çıplak halde ölü bulundu
16:49
Oyun sırasında arabanın bagajında mahsur kalan çocuk ağır yaralandı
Oyun sırasında arabanın bagajında mahsur kalan çocuk ağır yaralandı
16:48
İlk görüntü geldi Göztepeli yıldız Romulo, transfer için Almanya’da
İlk görüntü geldi! Göztepeli yıldız Romulo, transfer için Almanya'da
16:43
Emine Erdoğan, AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar AK Parti ile gerçekleşecek
Emine Erdoğan, AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar AK Parti ile gerçekleşecek
16:35
BtcTurk’te milyon dolarlık hareketlilik: İşlemler durduruldu
BtcTurk'te milyon dolarlık hareketlilik: İşlemler durduruldu
16:33
Arda Turan’ın yıldızı Kevin, rekor fiyata Fulham’a gidiyor
Arda Turan'ın yıldızı Kevin, rekor fiyata Fulham'a gidiyor
16:31
Ezgi Apartmanı davasında yakalanan 2 sanık tutuklandı
Ezgi Apartmanı davasında yakalanan 2 sanık tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 12:32:09. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır Anneleri 6 Yıldır Nöbet Tutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.