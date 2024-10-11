Diyarbakır Anneleri 6 Yıldır Nöbette - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Diyarbakır Anneleri 6 Yıldır Nöbette

Diyarbakır Anneleri 6 Yıldır Nöbette

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP önünde 6 yıldır evlat nöbeti tutuyor.

11.10.2024 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde 6 yıldır evlat nöbetine devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 6 yıldır aralıksız devam ediyor. Ailelerden Hatice Levent, kızı Fadime Levent'i almadan gitmeyeceğini, 10 senedir Fadime'nin peşinde olduğunu söyledi.

Evlatlarının bırakılması çağrısında bulunan Levent, "Evlatlarımız oralara layık çocuk değil, bırakın bizim de yüzümüz gülsün. Askere, polise teslim ol, hiçbir ceza yok. Dön gel yavrum, seni çok özledim. Senin mürüvvetini görmek istiyorum, sana sarılıp doya doya öpmek istiyorum. Arkadaşlarına da söyle hepiniz gelin. Bizi bitirdiniz, bırakın yavrularımızı, kendi çocuklarınızı oraya götürün. Kızım, ölmeden önce seni görmek istiyorum" dedi.

Oğlu Abdurrahman'ın 2015'te dağa kaçırıldığını öne süren baba Mehmet Yaşa ise, "Çocuğum gelene kadar, ben ölünceye kadar buradan kalkmayacağım. Çocuğumu istiyorum, kanımın son damlasına kadar burada olacağım. Oğlum eğer beni dinleyip görüyorsan bir devlet mensubuna hemen teslim ol" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır Anneleri, İnsan Hakları, Mehmet Yaşa, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Yerel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır Anneleri 6 Yıldır Nöbette - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:18 Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı
13:14 Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı
13:08 Köfteci Yusuf’a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti Köfteci Yusuf'a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti
12:37 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı
11:06 ATM’lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!
20:36 Basın toplantısına damga vuran Arda gafı herkesi kahkahaya boğdu Basın toplantısına damga vuran Arda gafı herkesi kahkahaya boğdu
20:17 Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB’de daire başkanı oldu Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu
20:06 Köfteci Yusuf’a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu
19:31 Türkiye’nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı Türkiye'nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı
19:29 Can Bonomo’nun ablası Funda Bonomo intihara kalkıştı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo intihara kalkıştı
19:17 Kolaya dev zam geliyor Kolaya dev zam geliyor
19:02 Fatih Terim’den sarı kart cezaları için sıra dışı ceza önerisi Fatih Terim'den sarı kart cezaları için sıra dışı ceza önerisi
19:00 Kocasının yasak aşkını öğrenen kadın, dehşet saçtı Kocasının yasak aşkını öğrenen kadın, dehşet saçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 14:40:47. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır Anneleri 6 Yıldır Nöbette - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.