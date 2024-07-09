Diyarbakır anneleri bin 772 gündür evlatlarına 'teslim ol' çağrısında bulunuyor - Son Dakika
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Diyarbakır anneleri bin 772 gündür evlatlarına 'teslim ol' çağrısında bulunuyor

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan aileler, bin 772 gündür evlatlarına 'teslim ol' çağrısında bulunuyor. Oturma eylemi başlatan ailelerin evlat mücadelesi eski HDP il binası önünde kararlılıkla devam ediyor. 54 aile evladına kavuştu, geri kalan aileler de çocuklarının güvenlik güçlerine teslim olmasını bekliyor.

09.07.2024 16:21
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Diyarbakır anneleri bin 772 gündür evlatlarına 'teslim ol' çağrısında bulunuyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan aileler, bin 772 gündür evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulunuyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi başlatan ailelerin evlat mücadelesi eski HDP il binası önünde kararlılıkla devam ediyor.

Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için evlat mücadelesini sürdüren Nihat Aydın, çocuğuna teslim ol çağrısında bulundu. Aydın, "3 Eylül 2024 tarihinde 6 yılımız dolacak. Tam 6 senedir buradayız ve oğlumdan hala bir haber alamadım. Yaz kış demeden, 50 derece sıcaklıklara rağmen evlatlarımızın yolunu gözlüyoruz. 54 aile evladına kavuştu. Geri kalan biz ailelerde inşallah çocuklarımıza kavuşuruz. Eğer çocuklarımız bizi görüp duyuyorsa, gelip güvenlik güçlerimize teslim olsunlar hiçbir ceza almadan bizlere teslim edilecekler" dedi.

Anne Bedriye Uslu ise oğlu Mahmut'a kavuşmak için sıcak havalara rağmen her sabah çadırın yolunu tuttuğunu belirtti. Uslu, "4 yıldır, her sabah bu çadırın yolunu tutuyorum. Yaz kış demeden, tansiyon hastası olmama rağmen Mahmut için mücadeleme devam ediyorum. Oğlumu alana kadar bu mücadelemden vazgeçmeyeceğim" diye konuştu.

Oturma eylemine katılan 375 aileden 54'ü evladına kavuşmuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır anneleri bin 772 gündür evlatlarına 'teslim ol' çağrısında bulunuyor - Son Dakika

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