Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetlerinde Kararlı - Son Dakika
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Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetlerinde Kararlı

Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetlerinde Kararlı

Diyarbakır'da evlatlarını arayan anneler, destek olmak için çadırda nöbet tutmaya devam ediyor.

29.01.2025 12:59
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Diyarbakır anneleri, evlat nöbetlerine devam ediyor. Evlatlarına kavuşan anneler çadırdan ayrılmayıp diğer annelere destek oluyor.

Diyarbakır'da 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti aralıksız sürüyor. Kızına kavuşan Fatma Akkuş, "Diğer tüm evlatlar benim evladım hepsi gelmeden bir yere ayrılmayacağız. Son çocuğumuz gelene kadar buradayız. Devlet güçlerine teslim olun, devletimiz güçlüdür, hiç kimseye ceza vermez, zarar vermez. Gelin artık yeter bu anneler, babalar yeterince çile çekti yeter artık" dedi.

Siirt'ten geldiğini belirten Sedat Dağtekin'in babası Aydın Dağtekin, 2015'te Siirt'te oğlunun kaçırıldığını vurguladı. Dağtekin, "Oğlum mühendisti, Türkiye birincisiydi. Sedat'ın annesi 7 ay önce vefat etti. Sedat beni duyursan gel teslim ol. Ceza yok, korkma. Ailene kavuş, kız kardeşlerine kavuş" diye konuştu.

Barış istediğini söyleyen baba Dağtekin, "Bundan sonra kan dökülmesin, barış olsun. Cumhurbaşkanımıza ve Devlet Bahçeli'ye de teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetlerinde Kararlı - Son Dakika

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