Diyarbakır Anneleri'ne Yeni Katılım - Son Dakika
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Diyarbakır Anneleri'ne Yeni Katılım

Diyarbakır Anneleri\'ne Yeni Katılım

Mersin'den gelen İsmail Akan, kaybolan oğlu için oturma eylemine katıldı. Aile sayısı 382'ye ulaştı.

18.03.2025 18:37
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Diyarbakır annelerinin eski HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı.

3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti 2 bin 16 gündür aralıksız devam ediyor. İsmail Akan, Mersin'den 2016 yılında dağa götürülen oğlu 25 yaşındaki Ömer Akan için Mardin'in Nusaybin ilçesinden gelerek eski HDP il binası önünde süren oturma eylemine dahil oldu. Akan'la birlikte toplam aile sayısı 382'ye yükseldi.

Baba Akan Türkçe ve Kürtçe yaptığı açıklamada, "Oğlum Ömer Akan 2016'da Mersin'de ortadan kayboldu daha sonra örgüte katıldığını öğrendik. Eğer burada beni görüyorsa duyuyorsa onu bekliyoruz, onu özlemişiz gelmesini bekliyoruz. 20 sene okudu kalem kullanması için, silah çözüm değil ülkemiz güzel bir ülke silaha gerek yok" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır Anneleri'ne Yeni Katılım - Son Dakika

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