Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi \'Bilge Anneler\' Projesiyle Ulu Çınarları Buluşturdu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 'Bilge Anneler' projesi çerçevesinde hizmet verdiği ulu çınarları yemekte buluşturdu.
Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, 65 yaş üstü kadınlara yönelik 'Bilge Anneler' projesi başlattı. Proje çerçevesinde ulu çınarları evlerinde ziyaret eden ve ihtiyaçlarını karşılayan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, sosyalleşmeleri için yemek programı düzenledi. Ongözlü Köprü'de bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesisinde düzenlenen programda ulu çınarlar bir araya gelerek hoşça vakit geçirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Yıldırım, proje çerçevesinde yaşlıları ziyaret ederek ihtiyaçlarını tespit ettiklerini söyledi. Tespit ettikleri ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Yıldırım, "Üniversiteli gençlerden oluşturduğumuz gönüllü bir ekip gidip evleri temizleyecek. Bazı yaşlılarımız da evde yalnız yaşadıkları için yemek ihtiyaçlarının olduğunu söylediler. Kızılay ile görüştük. Kızılay bu ihtiyaçlarını temin edecek. Şimdi de değerli annelerimizle burada yemek yiyeceğiz. Onlara çeşitli hediyelerimiz olacak" dedi.
Etkinliğe katılan Mükrime Canlı, projeden memnun olduğunu ifade ederek, "Büyükşehir Belediyesi personeli gelip kapımızı çalıyor, sorunlarımızla ilgileniyor. Bugün de sağ olsunlar bizi buraya getirip hediyeler verdiler. Biz de buradaki yaşlılarla tanıştık. Güzel bir kaynaşma ortamı oldu" diye konuştu.
Fatma Biçer ise ikinci defa böyle bir etkinliğe katıldığını belirterek, "Komşularla geliyoruz. İçimiz açılıyor. İçeride sıkılıyorduk. Geldik çok memnun olduk" şeklinde konuştu.
Emine Yavaşsöz de verilen hizmetlerden dolayı çok teşekkür ettiklerini dile getirerek, "Bizi evlerimizden arabayla aldılar. Görevliler yardımcı oldu bize. Eve gelip bizimle ilgilendiler, mutlu oldum" dedi. - DİYARBAKIR
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