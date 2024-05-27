Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Fiskaya Seyir Terasını Ücretsiz Hale Getirdi

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Dicle Vadisi ve Hevsel Bahçelerini izlediği Fiskaya Seyir Terasını ücretsiz hale getirdi.

Büyükşehir Belediyesi, daha önce ücretli hale getirilen Yenişehir ilçesindeki Fiskaya Seyir Terasına ilişkin yeni bir karar aldı. Turizme katkı sunmak amacıyla açılan seyir terasından artık ücretsiz faydalanılacak. Böylelikle vatandaşlar Fiskaya Seyir Terasında Fiskaya Şelalesi, Hevsel Bahçeleri ve Dicle Vadisini izlemenin keyfini çıkaracak. 170 metrekare kompozitdeck, 60 metrekare cam teras olmak üzere toplam 230 metrekareden oluşan alanda seyir terası ve kafe bulunuyor.

"Ücretsiz olması halka hizmettir"

Seyir Terasının ücretsiz hale getirilmesi vatandaşları memnun etti. Cam terasa çıkıp manzaranın keyfini ücretsiz yaşayan Bülent Özceylan, " İzmir'den geldik. Buranın ücretsiz olduğunu duyduk ve memnun olduk. Ücretsiz olması halka hizmettir. Büyükşehir Belediyesine bu konuda teşekkür ederiz" dedi.

Cam terasın ücretsiz hizmet vermesini memnuniyetle karşıladığını belirten Cennet Cengiz ise, "Cam terasın daha önce ücretli olması ve şu anda ücretsiz şekilde halka açılması keyif verici. Bundan dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu güzellikleri halka açmaları, göstermeleri bu güzel bir olay" şeklinde konuştu.

"Ücretsiz olması avantaj"

Bu tür hizmetlere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Ümit İsafça da "Burada yapılmış olan cam terasın çok güzel bir hizmet olduğunu gördüm, çok memnun oldum. Memleketimizin bu tür hizmetlere ihtiyacı var. Ücretsiz olması da ayrıca bizim için bir avantajdır" diye konuştu. - DİYARBAKIR