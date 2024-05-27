Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Fiskaya Seyir Terasını Ücretsiz Hale Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Fiskaya Seyir Terasını Ücretsiz Hale Getirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Fiskaya Seyir Terasını Ücretsiz Hale Getirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Dicle Vadisi ve Hevsel Bahçelerini izlediği Fiskaya Seyir Terasını ücretsiz hale getirdi. Turizme katkı sunmak amacıyla açılan seyir terasından artık ücretsiz faydalanılacak.

27.05.2024 13:20  Güncelleme: 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Dicle Vadisi ve Hevsel Bahçelerini izlediği Fiskaya Seyir Terasını ücretsiz hale getirdi.

Büyükşehir Belediyesi, daha önce ücretli hale getirilen Yenişehir ilçesindeki Fiskaya Seyir Terasına ilişkin yeni bir karar aldı. Turizme katkı sunmak amacıyla açılan seyir terasından artık ücretsiz faydalanılacak. Böylelikle vatandaşlar Fiskaya Seyir Terasında Fiskaya Şelalesi, Hevsel Bahçeleri ve Dicle Vadisini izlemenin keyfini çıkaracak. 170 metrekare kompozitdeck, 60 metrekare cam teras olmak üzere toplam 230 metrekareden oluşan alanda seyir terası ve kafe bulunuyor.

"Ücretsiz olması halka hizmettir"

Seyir Terasının ücretsiz hale getirilmesi vatandaşları memnun etti. Cam terasa çıkıp manzaranın keyfini ücretsiz yaşayan Bülent Özceylan, " İzmir'den geldik. Buranın ücretsiz olduğunu duyduk ve memnun olduk. Ücretsiz olması halka hizmettir. Büyükşehir Belediyesine bu konuda teşekkür ederiz" dedi.

Cam terasın ücretsiz hizmet vermesini memnuniyetle karşıladığını belirten Cennet Cengiz ise, "Cam terasın daha önce ücretli olması ve şu anda ücretsiz şekilde halka açılması keyif verici. Bundan dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu güzellikleri halka açmaları, göstermeleri bu güzel bir olay" şeklinde konuştu.

"Ücretsiz olması avantaj"

Bu tür hizmetlere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Ümit İsafça da "Burada yapılmış olan cam terasın çok güzel bir hizmet olduğunu gördüm, çok memnun oldum. Memleketimizin bu tür hizmetlere ihtiyacı var. Ücretsiz olması da ayrıca bizim için bir avantajdır" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hevsel Bahçeleri, Diyarbakır, Dicle, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Fiskaya Seyir Terasını Ücretsiz Hale Getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:08 Pendik’te kan donduran olay İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu
13:57 Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu
13:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı
12:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz
11:00 İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD’den tek cümlelik açıklama geldi İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi
14:31 Görüntü Türkiye’den Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor
13:44 General Hospital’ın yıldızı Johnny Wactor, silahlı saldırıda hayatını kaybetti General Hospital'ın yıldızı Johnny Wactor, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
13:42 Savunması daha beter Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu Savunması daha beter! Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu
13:16 Dusan Tadic’ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım Dusan Tadic'ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım
12:16 Reisi’nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı Reisi'nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı
12:03 Kendisine zarar verdiği için hastaneye kaldırılan Alisya Bahar Candan cezaevine geri götürüldü Kendisine zarar verdiği için hastaneye kaldırılan Alisya Bahar Candan cezaevine geri götürüldü
11:49 Ünlü isimler, Filenin Sultanları’nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları
11:42 Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı
11:35 Başkanı makam odasında döven memur: ’Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz’ dedi Başkanı makam odasında döven memur: 'Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz' dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 14:53:53. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Fiskaya Seyir Terasını Ücretsiz Hale Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement