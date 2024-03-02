Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Emiri Bilgievi\'ni ziyaret etti

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Bağlar Koşuyolu Parkında bulunan Ali Emiri Bilgievi Cezeri Bilim Merkezini ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının çocukların ve gençlerin eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla Diyarbakır'a kazandırdığı Ali Emiri Bilgievi Cezeri Bilim Merkezinde eğitim çalışmaları sürüyor. Genel Sekreter Çiftçi, Ali Emiri Bilgievi öğrencilerinin hazırlamış olduğu projelerin bulunduğu sergiyi açtı. Her öğrenci ile özel olarak ilgilenen Çiftçi, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Sergi sonrasında sınıfları dolaşan Çiftçi, öğrencilere içinde kalem, silgi, cetvel, boya gibi kırtasiye malzemesi bulunan çantalardan hediye etti. Merkezde önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayan Çiftçi, "Çocuklarımız bilimle yetişiyor, keşfediyor ve üretiyorlar. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluk, yüzlerindeki gülümseme her şeye bedel. Çocuklarımızı Türkiye Yüzyılına hazırlıyoruz. Ali Emiri Bilgi Evinde eğitim gören çocuklarımızın kısa süre içerisinde gösterdikleri gelişimi memnuniyetle takip ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak güzel işler yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Proje çerçevesinde, Ali Emiri ve Selahaddin Eyyubi Bilgievinde 2 bin 437 öğrenciye dağıtım yapılırken Gürbüz, Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar, Çınar ve Eğil Bilgievinde 860 öğrenciye dağıtım yapılması ile toplam 3 bin 297 öğrenciye materyal desteği sağlanacağı belirtildi. Etkinliğe Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday ve şube müdürleri de katıldı.

Ali Emiri Bilgievi, temel eğitimlerin yanı sıra yeni Cezerilerin yetişmesi amacıyla Cezeri Bilim Merkezi olarak da hizmet veriyor.

Öğrenciler, terasta uzay planetaryumda güneşi, yıldızları, gezegenleri ve diğer gök cisimlerini teleskopla gözlemliyor. Bilim merkezinde biyoloji, fizik, kimya laboratuvarları kurularak öğrencilerin gelişimleri eğitmenlerce destekleniyor. Uzman eğitmenler; öğrencileri bilimle ve teknolojiyle erken yaşta tanıştırarak yeni Cezerilerin Bağlar'da yetişmelerini sağlayacak.

Öğrenciler, laboratuvarların yanı sıra robotik ve yazılım kodlama atölyelerinde, bilişim dersliklerinde hedefledikleri ve hayal ettikleri projeleri gerçekleştirecek. - DİYARBAKIR