Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi\'nde görev değişimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Emrullah Gördük, iş yoğunluğu ve sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldı.
Genel Sekreterlik görevine Emrullah Gördük'ün yerine, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Bakıroğlu getirildi. Görev teslimi gerçekleştirilirken, Emrullah Gördük yeni Genel Sekreter Serdar Bakıroğlu'na çalışmalarında başarılar diledi. - DİYARBAKIR
