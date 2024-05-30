Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde 323 Hayvan Doğaya Bırakıldı

Yerel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde son iki ayda bin 116 ihbarı değerlendiren ekipler, 323 hayvanın bakımlarını tamamlayarak doğaya bıraktı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde 2009 yılında kurulan ve 17 bin 54 metrekarelik bir alanda hizmet veren merkezde, 51 köpek kulübesi, kedi evi, büyükbaş hayvan barınağı, röntgen odası, laboratuvar, ameliyathane ve idari bina yer alıyor. 400'ü köpek ve 150'si kedi olmak üzere 550 hayvan kapasitesine sahip merkezde şu anda 212 hayvan barındırılıyor.

Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde yurttaşlardan gelen ihbarlara anında müdahale ediliyor. 8 Nisan 2024'ten bugüne kadar 798'i kedi, 318'i ise köpek olmak üzere bin 116 ihbarı değerlendiren ekipler, 323 hayvanın da bakımlarını tamamlayıp doğaya bıraktı.

Merkeze gelen hayvanları önce cinsiyetine göre ayıran ekipler, hasta olan hayvanları ise rehabilite ediyor. Bakımı tamamlanan hayvanları 5199 sayılı yasa gereği aldığı yere bırakan ekipler, bazı hayvanların sahiplendirilmesini de sağlıyor. Bu kapsamda son bir ayda 10 hayvan sahiplendirildi. - DİYARBAKIR