Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Ulaşım Hizmeti Sunacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Ulaşım Hizmeti Sunacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince 4 gün boyunca toplu ulaşım araçlarını ücretsiz olarak hizmete açacak. Vatandaşlar, 16-19 Haziran tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabilecekler.

15.06.2024 08:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım araçları, Kurban Bayramında 4 gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Ulaşım Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı süresince vatandaşların ulaşımlarını sorunsuz bir şekilde sağlamak amacıyla ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Bu çerçevede vatandaşlar, Kurban Bayramı nedeniyle 16-19 Haziran günlerinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı, Diyarbakır, Ulaşım, Yerel Haberler, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Ulaşım Hizmeti Sunacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:31 Yola çıkacaklar dikkat İstanbul’dan çıkışlar durma noktasına geldi Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'dan çıkışlar durma noktasına geldi
22:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ’’SMA’’ eylemi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ''SMA'' eylemi
22:41 Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı
22:31 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ’Allah bana yeter’den daha güzel cümle var mı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Allah bana yeter'den daha güzel cümle var mı?
21:14 Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir
07:59 Dilan Polat’ın tahliye edilen kardeşi Can Doğu, ilk kez görüntülendi Dilan Polat'ın tahliye edilen kardeşi Can Doğu, ilk kez görüntülendi
00:04 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı
23:53 İstanbul’a yağmur ve fırtına nedeniyle inemeyen uçakta pilot ecel terleri döktü: Çok fena sallanıyoruz İstanbul'a yağmur ve fırtına nedeniyle inemeyen uçakta pilot ecel terleri döktü: Çok fena sallanıyoruz
23:50 EURO 2024 şahane başladı Almanya, İskoçya’yı rahat yendi EURO 2024 şahane başladı! Almanya, İskoçya'yı rahat yendi
23:24 EURO 2024’te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı EURO 2024'te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı
22:27 EURO 2024’e yakışır başlangıç Almanya’dan 18 dakikada 2 gol EURO 2024'e yakışır başlangıç! Almanya'dan 18 dakikada 2 gol
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 08:46:43. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Ulaşım Hizmeti Sunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement