Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım araçları, Kurban Bayramında 4 gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.
Ulaşım Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı süresince vatandaşların ulaşımlarını sorunsuz bir şekilde sağlamak amacıyla ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.
Bu çerçevede vatandaşlar, Kurban Bayramı nedeniyle 16-19 Haziran günlerinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacak. - DİYARBAKIR
Son Dakika › Yerel › Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Ulaşım Hizmeti Sunacak - Son Dakika
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