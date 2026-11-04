Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi lösemili çocuklara ahşap oyuncak hediye etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi lösemili çocuklara ahşap oyuncak hediye etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi lösemili çocuklara ahşap oyuncak hediye etti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2-8 Kasım Lösemi Haftası kapsamında hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti. Renkli kostümler giyen ekipler, engelli kursiyerlerin el emeğiyle hazırladığı ahşap oyuncakları çocuklara hediye etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2-8 Kasım Lösemi Haftası kapsamında hastanede tedavi gören çocuklara moral ve destek ziyaretinde bulundu. Renkli kostümler giyen ekipler, engelli kursiyerlerin el emeğiyle hazırladığı ahşap oyuncakları çocuklara hediye etti.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 2-8 Kasım Lösemi Haftası kapsamında Dicle Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölümünde lösemi tedavisi gören çocukları ziyaret etti. Daire Başkanlığına bağlı Nadir ve Kronik Hastalıklar Şube Müdürlüğünün düzenlediği programda, renkli kostümler giyen personel çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla yakından ilgilenen ekipler, çeşitli etkinliklerle onlara moral verdi.

Engelli kursiyerlerin hazırladığı oyuncaklar hediye edildi

Ziyarette, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Tasarım ve Beceri Atölyesinde eğitim alan engelli kursiyerlerin el emeğiyle hazırladığı ahşap oyuncaklar ve çeşitli hediyeler çocuklara verildi. Engelli kursiyerlerin üretime ve sosyal yaşama katılımını da görünür kılan etkinlikte, el emeği ürünler dayanışma ve paylaşma amacıyla çocuklara ulaştırıldı. Etkinlikle, lösemi tedavisi gören çocukların tedavi süreçlerinde yalnız olmadıklarını hissetmeleri ve moral ve motivasyonlarının artırılması amaçlandı. Program kapsamında toplumda lösemiye yönelik farkındalığın güçlendirilmesi de hedeflendi.

Kaynak: İHA
Diyarbakır Büyükşehir BelediyesiLösemiLösemiHediyeSağlıkYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD seçimlerinde sürpriz İlk sonuçlarda Trump’a büyük şok ABD seçimlerinde sürpriz! İlk sonuçlarda Trump'a büyük şok
AK Parti’den Fatma Betül için olay çağrı Salon ayakta alkışladı AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı
Cansu Dere’nin son halini görenler şaşkın 46 yaşında yıllara meydan okuyor Cansu Dere'nin son halini görenler şaşkın! 46 yaşında yıllara meydan okuyor
3 dakikada ortalığı ayağa kaldırdı Golü attı, tribüne daldı, kırmızıyı yedi 3 dakikada ortalığı ayağa kaldırdı! Golü attı, tribüne daldı, kırmızıyı yedi
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak
Televizyon dünyasında büyük kriz Diziler birer birer ekrandan çekiliyor Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler birer birer ekrandan çekiliyor
10:54
Birinci sıra şaşırttı 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
10:52
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı İşte Meclis’e geleceği tarih
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih
10:31
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü Trump’a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
10:29
Kentin kaderi ona bağlı “Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır“ dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
Kentin kaderi ona bağlı! "Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
10:10
Trump’ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
Trump'ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı! ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
10:05
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 11:13:52. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi lösemili çocuklara ahşap oyuncak hediye etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android