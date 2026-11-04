Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi lösemili çocuklara ahşap oyuncak hediye etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2-8 Kasım Lösemi Haftası kapsamında hastanede tedavi gören çocuklara moral ve destek ziyaretinde bulundu. Renkli kostümler giyen ekipler, engelli kursiyerlerin el emeğiyle hazırladığı ahşap oyuncakları çocuklara hediye etti.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 2-8 Kasım Lösemi Haftası kapsamında Dicle Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölümünde lösemi tedavisi gören çocukları ziyaret etti. Daire Başkanlığına bağlı Nadir ve Kronik Hastalıklar Şube Müdürlüğünün düzenlediği programda, renkli kostümler giyen personel çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla yakından ilgilenen ekipler, çeşitli etkinliklerle onlara moral verdi.

Engelli kursiyerlerin hazırladığı oyuncaklar hediye edildi

Ziyarette, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Tasarım ve Beceri Atölyesinde eğitim alan engelli kursiyerlerin el emeğiyle hazırladığı ahşap oyuncaklar ve çeşitli hediyeler çocuklara verildi. Engelli kursiyerlerin üretime ve sosyal yaşama katılımını da görünür kılan etkinlikte, el emeği ürünler dayanışma ve paylaşma amacıyla çocuklara ulaştırıldı. Etkinlikle, lösemi tedavisi gören çocukların tedavi süreçlerinde yalnız olmadıklarını hissetmeleri ve moral ve motivasyonlarının artırılması amaçlandı. Program kapsamında toplumda lösemiye yönelik farkındalığın güçlendirilmesi de hedeflendi.